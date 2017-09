Balearon a un hombre y le robaron una mochila con dinero

Un hombre de 47 fue baleado por delincuentes en Guaymallén y quedó internado en el Hospital Central. Ocurrió cuando circulaba junto a su hijo en su camioneta hasta que fueron alcanzados por asaltantes que circulaban en un auto, quienes los atacaron y les robaron una mochila con dinero. No hay detenidos.



Un llamado al 911 alertó cerca de las 20 del lunes, que en calle Pringles al 1.400, de Guaymallén, delincuentes habían asaltado a un hombre y a su hijo y antes de escapar balearon a uno de ellos.



Las víctimas de 22 y 47 años, quienes tienen un puesto en la feria del Acceso Este, indicaron que salieron de su trabajo en su camioneta Toyota Hilux y que fueron perseguidos por un auto por varias cuadras.



Cuando los alcanzaron, los amenazaron, les dispararon y les robaron una mochila con una suma de dinero que no se dio a conocer.



Un médico de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado detectó que la víctima había recibido un disparo en el abdomen y lo trasladaron de inmediato al Hospital Central donde quedó internado.



La Policía no encontró en las inmediaciones a los asaltantes. La causa quedó en la Oficina Fiscal Nº 8.