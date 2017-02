Balearon el auto de la ex gobernadora de Tierra del Fuego cuando viajaba junto a sus hijas

La ex gobernadora de Tierra del Fuego Fabiana Ríos reveló anoche que desconocidos balearon el auto en el que circulaba con sus dos hijas en la provincia de Santa Fe, durante un confuso episodio ocurrido el pasado sábado y que dio a conocer a través de las redes sociales.



Ríos contó que uno de los disparos hirió en la pierna a su hija mayor, de 27 años, quien después recibió atención médica, aunque se constató que no había sufrido lesiones de gravedad.



La primera gobernadora electa del país relató que el sábado último viajó a Rosario y desde allí se trasladó al cementerio El Prado de la localidad santafesina de Pérez, para despedir a la abuela de sus hijas que había fallecido en la jornada anterior.



"Eran las 13 cuando salimos del cementerio con mis hijas. Como no sabíamos qué ruta tomar usamos el GPS del teléfono, que nos dirigió hacia una zona rural, con muy pocas viviendas. El camino se hizo de tierra, llovía mucho y el auto se atascó", contó Ríos en su cuenta de Facebook.



Mencionó que cuando estaban empujando el vehículo, sintieron un primer disparo y luego otro.



"Mi hija mayor lanzó un grito y dijo que le habían lastimado la pierna. Estábamos paralizadas. Vimos la herida y efectivamente, un proyectil la había rozado. La situación ya era angustiante", continuó la ex mandataria, y agregó que en ese momento no sabían si se trataba de un hecho de inseguridad o del accionar de cazadores furtivos.

Lo siguiente que hicieron fue llamar "desesperadamente" al teléfono de emergencias 911, pero "nunca contestaron".



"Cuarenta minutos después logré que me atendieran en la comisaría de Pérez, le describí dónde estaba y me pidieron que llamara a otra dependencia porque ellos estaban lejos", refirió.



El incidente concluyó cuando finalmente llegaron al lugar el padre de sus hijas y otro familiar, lograron sacar el auto y se fueron del sitio.



"El médico que atendió a mi hija le dijo que la había sacado barata. El dolor era por el impacto, pero el proyectil solo la rozó. En el auto quedaron huellas de otros disparos", agregó la dos veces gobernadora fueguina.



Fabiana Ríos regresó a Tierra del Fuego asombrada por lo acontecido e indignada con la atención que recibió de parte de las autoridades policiales de la zona.



"Fue una ruleta rusa. A veces pareciera que un topless es más efectivo para congregar efectivos policiales que estar solas tres mujeres en una ruta tratando de denunciar disparos de desconocidos", ironizó la ex mandataria provincial.