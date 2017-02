Automovilista atropelló a una madre con su bebé y escapó

La imprudencia de un automovilista provocó un grave accidente en Rodeo del Medio, Maipú , cuando una joven madre que tenía en brazos a su hijito de un mes fue embestida mientras esperaba el colectivo.El siniestro, cuyo conductor, lejos detenerse a socorrer a los heridos escapó del lugar, sucedió ayer alrededor de las 6 sobre la ruta 50 y callejón Molina, en un parada de micros.Allí se encontraba una joven teniendo en brazos a su bebé, cuando de repente fue embestida por un automóvil -habría sido un Audi o un Peugeot, según la pesquisa- que la hizo trastabillar y caer al suelo, teniendo siempre fuertemente apretado al hijo contra su pecho.El conductor, que se dirigía en dirección al este, ni siquiera se detuvo para ver cuán grande era el daño que había hecho: la mujer quedó tendida sobre el asfalto.Afortunadamente otras personas que llegaban a la parada vieron lo que sucedió y sin perder un solo instante corrieron hacia la mujer y el bebé para prestarles ayuda.La sorpresa fue grande cuando observaron que todavía entre sus brazos mantenía apretado al pequeño, pese a haber perdido el conocimiento. Según contaron, estaban llenos de tierra.Uno de los socorristas llamó al 911 y la policía envió al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencia Coordinado.El médico, además de asistir a madre e hijo, identificó a la joven como Lourdes Vega (21).A toda sirena fue llevada al Hospital Central, donde en la guardia le diagnosticaron traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, además de otras lesiones en distintas partes del cuerpo. En tanto que el bebé fue derivado al Notti para ser asistido.En el lugar del accidente personal de la Policía Científica encontró un espejo del automóvil -de color gris- y ahora tratan de localizar al rodado, y de este modo llegar a saber quién era la persona que atropelló cuando manejaba y escapó. Será fundamental la declaración de testigos para que aporten lo que vieron.En el sitio del accidente hay una curva que tomada a alta velocidad puede complicar la circulación.Lourdes y Eric, el bebé, habían salido temprano de su casa con destino al hospital Notti, ya que el pequeño debía realizarse el primer control de salud tras su nacimiento.Caminaron unas cuadras por el callejón Molina hasta ruta 50, en donde esperaban el micro. Minutos después fueron atropellados.Ambos viven muy cerca de donde ocurrió el accidente. Su familia se completa con el papá del bebé y otro hijo de 7 años. Lourdes es ama de casa y se dedica a cuidar a sus hijos.En la zona están conmovidos por lo que les pasó y en las primeras horas tras el hecho se organizan entre los parientes para cuidarla a ella y al bebé.El chiquito está alojado en el Notti en una sala común. Tiene una herida visible en la cara y ayer le realizaron exámenes ya que el golpe le podría haber afectado un riñón.Su mamá está fuera de peligro y tuvo pérdida de conocimiento. Un golpe en la cabeza la habría llevado a ese estado.Los médicos que la evalúan señalaron que hay que esperar un par de días para que recupere la memoria. En su cuerpo tiene varios hematomas, aunque afortunadamente no sufrió ninguna fractura ósea."Mi hija está muy nerviosa, se quiere desconectar los cables. No entiende porqué está en un hospital y no se acuerda de nada de lo que ocurrió. Sólo habla de un borracho", expresó Carina Leyes, la mamá de la joven, en diálogo con Diario UNO."Por suerte mi hija y mi nieto están bien, todo pudo haber terminado mucho peor", agregó Carina.