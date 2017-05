Un hombre de 33 años, acusado por herir a su ex pareja con una tijera en Palmira, fue atrapado en Desaguadero cuando intentó pasar a San Luis escondido en una camioneta, en la que iban otros dos hombres y una mujer que también quedaron detenidos. Además les encontraron más de un kilo de cocaína, 40 mil pesos, tarjetas de teléfono y dos cheques.



El sospechoso era intensamente buscado desde la tarde del domingo, cuando una mujer de 32 años ingresó al Hospital Perrupuato luego de haber sido apuñalada en su casa de Palmira y acusó que el autor era su ex pareja.



Luego de varios allanamientos con resultados negativos en busca del autor del hecho de violencia de género, los investigadores obtuvieron el dato que el hombre trataría cruzar a San Luis en una camioneta roja.



Así fue como en los primeros minutos de este miércoles los policías del Arco Desaguadero requisaron exhaustivamente una camioneta Chevrolet Silverado en la que iban dos hombres y una mujer, pero allí escondido también viajaba el hombre que buscaban, quien quedó inmediatamente detenido.



Al requisar el vehículo, los pesquisas además encontraron más de un kilo de cocaína, 40 mil pesos, 43 tarjetas de teléfono nextel por casi 1.500 pesos, y dos cheques en blanco por 10 mil pesos cada uno, por lo que un joven de 25 años, quien conducía la camioneta, un hombre de 47 años y una mujer de 48 años, que iban como acompañantes, quedaron detenidos a disposición de la Justicia.



El hecho

Cerca de las 17 del domingo, una mujer de 32 años estaba en su casa de calle Rivadavia al 200, de Palmira, hasta donde llegó su ex pareja. El hombre le pidió hablar y ella accedió.



En ese momento el hombre la apuñaló, al parecer con una tijera, y escapó del lugar.



La víctima fue trasladada hasta el Hospital donde detectaron que tenía dos puntazos en una axila y en la zona de las costillas, por lo que debió ser operada.