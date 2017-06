Asaltaron y golpearon en su casa a una anciana de 76 años

Una mañana de terror vivió una mujer de 76 años en su casa de avenida Rivadavia al 600, en San Rafael, donde quedó a merced de dos sujetos con las caras cubiertas que tras vulnerar las medidas de seguridad de la vivienda irrumpieron alrededor de las 8 del viernes y la ataron para asaltarla.



De acuerdo con lo que informaron fuentes oficiales, la víctima estaba todavía descansando cuando fue sorprendida por los delincuentes que habrían accedido al inmueble tras saltar la medianera de una propiedad contigua.



Los maleantes estaban con los rostros cubiertos, por lo que no pudo dar mayores características de los mismos.



Estaban armados con un cuchillo, y después de amenazarla la maniataron a una silla con un cable telefónico y la encerraron en el baño.



Los ladrones deambularon por la casa y sustrajeron varias alhajas que hallaron en su incursión, como también una cadenita de oro que tenía la mujer colgada en su cuello. Esa joya, indicaron desde la fuerza, apareció en la esquina de Rivadavia y Saavedra.



Los investigadores notaron que los maleantes sustrajeron $10.000 en efectivo que se encontraban en carteras.



Estiman que actuaron a contra reloj o que algo pudo generar su fuga.



Pasaron varios minutos desde que los malhechores escaparon hasta que el CEO fue reportado del hecho. Una mujer, amiga de la víctima, llegó a la casa y descubrió lo que había pasado, por lo que de inmediato llamó al 911, desde donde desplazaron a personal policial.



En el lugar se comprobó que la mujer estaba bajo un profundo estado de shock, y dificultosamente logró aportar información para que los investigadores puedan trabajar en el esclarecimiento del hecho.



Cerca de la propiedad está situada una cámara de seguridad, la que podría ser fundamental en el seguimiento de la causa.



Si bien no fue oficializado, la mujer que sufrió el atraco tuvo otro episodio de inseguridad hace un tiempo, lo que no descarta que exista conexión entre ambos hechos.



Otro hecho similar en 2016

En abril de 2016, en la esquina de Rivadavia y Pueyrredón se registró un suceso casi idéntico: en ese caso la víctima fue una mujer de 80 años.



Ese atraco también se produjo a la mañana, pero el asaltante fue uno solo: forzó una puerta y entró a la casa, donde encontró a la indefensa mujer, a la que golpeó en reiteradas ocasiones.