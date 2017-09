"Yo realmente, de corazón, lo perdono a este señor. Lo bendigo porque no quisiera estar en sus zapatos", expresó Andrés Villouta sobre Alejandro Verdenelli, acusado de la muerte de Alan Villouta, el joven de 20 años atropellado en el Acceso Sur, frente a La Barraca, en Guaymallén.



Una vez terminada la audiencia de prisión preventiva, los familiares de Alan salieron de la sala exaltados, y a pesar del dolor, celebraron que el juez de Garantías David Mangiafico mantuviera la imputación de homicidio simpre con dolo eventual para Alejandro Verdenelli, que prevé una pena de 8 a 25 años.



Andrés manifestó que fue al baño de Tribunales, se arrodilló y le habló a Dios, a quien le dijo: "Yo me sujeto a lo que vos me digas, que se haga tu voluntad. Una vez más se puede confiar en la Justicia".



Además de mantener la imputación, el juez pidió que la fianza fuese de 2 millones de pesos, por lo que deberá pagar 500 mil pesos más a los 1.500.000 pesos que ya había entregado el miércoles para conseguir la prisión domiciliaria.



alan villouta.jpg

Más allá que los familiares de Alan estaban en contra que Verdenelli estuviese preso en su casa, quedaron conformes con lo resuelto por el juez de garantías.



El querellante, Facundo Garnica, dijo que la resolución del juez Mangiafico "fue impecable porque reconoció los pedidos de la querella y del fiscal Carlos Torres".



Lamentó que no pudieron cambiar el modo de la prisión preventiva, la cual será domiciliaria monitoreado con una pulsera electrónica.