Anciano asesinado en San Martín: lo mataron por 300 pesos y un celular

Un hombre de 87 años, que se encontraba internado desde el sábado por un traumatismo de cráneo severo sufrido durante un asalto, falleció ayer a las 5. Era el presidente de una cooperativa de viviendas y fue atacado para robarle una suma mínima de dinero y objetos de poco valor.



Antonio Mateo Pérez no pudo recuperarse de las heridas sufridas y falleció ayer a la madrugada, en la clínica Ateneo.



Por lo momento no hay detenidos en la causa que lleva adelante la fiscal Mónica Fernández Poblet, aunque el personal de la Unidad Investigativa de esa fiscalía entiende que él o los agresores pueden haber sido conocidos de la víctima, ya que esta no habría ofrecido resistencia al comienzo de la secuencia que terminó en el robo.



Se estima que el ataque se produjo entre las 10 y las 13 del sábado pasado en las oficinas ubicadas en Sargento Cabral 120, entre Alem y Godoy Cruz, en pleno centro de la ciudad de San Martín, tal cómo informó UNO en su edición del domingo.



Allí funciona la sede de la Cooperativa Viviendas Económicas SCL de la que Pérez era el presidente.

Según el testimonio de algunos familiares, el hombre había ido a la oficina a ordenar algunos papeles, más por costumbre que por necesidad.



Según se cree, en algún momento los que serían sus atacantes entraron al lugar pero Pérez no se alertó, ya que los conocía de antes.



A las 13, debido a que Pérez no había regresado a su casa, un familiar lo fue a buscar. Encontró la puerta de la oficina sin llave y al hombre tendido adentro, atado de pies y manos y con la cabeza ensangrentada e inconsciente.



Inmediatamente fue trasladado al hospital Perrupato y luego de ser asistido allí, fue derivado a la clínica privada Ateneo con un cuadro irreversible. Finalmente ayer a la madrugada dejó de existir.



Un relevamiento del lugar del robo y de las pertenecías de la víctima permitió establecer que faltaban no más de $300 en efectivo que Pérez tenía consigo y un modesto equipo celular.



Si bien la franja horaria en que puede haber ocurrido el hecho es bastante amplia, se estima que es muy posible que el asalto se haya producido ya cerca del mediodía, aprovechando que a esa hora del sábado hay poco tráfico y son pocos los peatones que andan por allí.