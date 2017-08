Una chica de 16 años denunció que dos hombres quisieron engañarla para que se subiera a su camioneta, cuando salió del colegio en Guaymallén. Le dijeron que su papá había tenido un grave accidente y que estaba internado, pero la adolescente no les creyó.



El hecho ocurrió a pocos metros de la escuela Fenix, ubicada en calle Bandera de los Andes y Las Heras, de San José, Guaymallén, poco antes de las 13 del jueves.



Rocío, de 16 años, relató que salió del colegio y se fue a la esquina donde va con sus compañeros a esperar a que su padre la buscara.



"Había hablado con mi papá porque era raro que no estuviera en la puerta de la escuela. Me dijo que estaba ocupado, que esperara un ratito que ya llegaba", contó la adolescente.





AUDIO NENA SECUESTRADA.mp3



"Pasaron 4 o 5 minutos y apareció una camioneta Berlingo blanca y chocada con dos hombres adentro que tenían el vidrio bajo", relató Rocío, y siguió: "Me dijeron que mi papá había tenido un fuerte accidente, que estaba internado y que ellos eran amigos de la primaria, que me subiera a la camioneta que me iban a llevar al hospital donde estaba internado".



Ante estos graves dichos por los hombres que querían jugar con la desesperación de la chica, ella mantuvo la calma y les dijo que eso era mentira porque hacía pocos minutos se había comunicado con su padre.



Los sospechosos escaparon del lugar sin lograr su objetivo.



Claudio Martínez llegó al colegio y su hija le contó inmediatamente lo que acababa de pasar, por lo que fueron a la Oficina Fiscal Nº 8 a hacer la denuncia. Por la patente que la chica llegó a anotar, Claudio pudo averiguar que el vehículo está radicado en San Rafael.



El hombre sostuvo a Radio Nihuil que a su hija Rocío y a su hijo más chico "siempre le estamos inculcando a los dos que no acepten nada de nadie, es lago que hablamos permanente con ellos. Por suerte no pasó nada y tuvo la valentía de no aceptar nada".



El objetivo del papá de Rocío es que este caso se conozca para que otros padres estén alertados debido a que estos hombres pueden intentar hacer esto en cualquier otra escuela jugando con la desesperación de los chicos para que se suban a la camioneta.