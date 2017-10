"Acá me maté a un guacho", habría dicho el empresario metalúrgico Gustavo Seré, quien fue detenido la semana pasada sospechado como el autor de la muerte de Emir Cuattoni, un adolescente de 15 años que fue baleado en Godoy Cruz en 2016.



Un testigo clave declaró ante la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y dio este detalle fundamental para la causa. Se trata de un ex empleado de Seré.



El hombre declaró que tiempo después de la muerte de Cuattoni, iba en un vehículo junto a su jefe Seré y a otro empleado, cuando pasaron por el parque Benegas, de Godoy Cruz.



Allí fue cuando, según el testigo, Seré señaló donde cayó herido Emir y dijo: "Acá me maté a un guacho".





fotos homicidios 2016 emir cuattoni.jpg Emir Cuattoni

Ese dicho llamó mucho la atención al entonces empleado del empresario, quien ahora lo declaró ante la justicia.



Además la fiscal Ríos cuenta con otras testimoniales de actitudes y hechos extraños que ocurrieron luego de la muerte del adolescente que apuntarían a Gustavo Seré, de 38 años, como principal sospechoso del crimen.



La investigación continúa y el defensor Pablo Cazabán espera que un juzgado de garantías resuelva el pedido de libertad de Seré, ya que para él no hay pruebas contundentes para la detención ni para la imputación.



El hecho

Emir Cuattoni fue baleado el 17 de abril de 2016, cuando regresaba a su casa de Godoy Cruz, cerca del parque Benegas.



Caminaba junto a otros dos chicos, compañeros del colegio, cuando, según diferentes relatos, se acercó una camioneta y les disparó.



Los dos chicos que iban con Emir escaparon, pero el adolescente quedó baleado en el lugar.



Fue internado y los médicos diagnosticaron que había quedado cuadriplégico con la lesión que sufrió en su espalda.



Estuvo pocos días lúcido, y allí le contó a sus padres lo que había ocurrido. Pero el 29 de mayo murió.



Una de las hipótesis que presentó Marcelo Cuattoni, papá de Emir, es que el padre de uno de los jóvenes que acompañaba a su hijo tenía problemas con Gustavo Seré, y este buscó vengarse y atacar a al joven, pero terminó hiriendo a Cuattoni.