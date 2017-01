Abusos en San Rafael: "No quería ir de compras y pasar por la casa de ese viejo porque era un violador"

El caso de Enrique Morucci, de 75 años, nacido en Bolivia y acusado de abusar sexualmente de tres niñas de 8, 9 y 10 años, ha conmocionado a los integrantes de la comunidad boliviana y a los vecinos que trabajan y viven en las inmediaciones de los hornos de ladrillo, ubicados sobre ruta 143 y Línea Ancha. Temen que le den la prisión domiciliaria.



Es que Morucci, imputado por estos tres hechos, ya tendría antecedentes desde el 2008 cuando intentó propasarse con una nena de 7 años, a la que tentó con caramelos para que ingresara a su vivienda.



El mismo ardid utilizó con las menores que habrían sido abusadas y que la madre de una de ellas denunció cuando una sobrina le comentó: "No quería ir de compras y pasar por la casa de ese viejo porque era un violador".



Esta chica viajó de Mendoza y se juntó con su primita de 8 años, que le contó lo que este hombre hacía con ella y otras dos chiquitas de 9 y 10 años.



A partir de la denuncia efectuada los primeros días de enero, el juez Pablo Peñasco, titular del Primer Juzgado de Instrucción, ordenó la detención de Morucci, que quedó alojado un par de días en la Comisaría 42 de Salto de las Rosas. Luego lo mandó a llamar a indagatoria y lo imputó por "abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual en varios hechos independientes".



El magistrado tras una serie de exámenes que se le hicieron al imputado resolvió alojarlo en la cárcel local y evitar así un probable linchamiento. El hombre quedó detenido en el pabellón 2 junto con otros condenados por vejámenes.



Enojo y miedo

Con este panorama, una vecina, Mirtha González, recordó: "Morucci tiene antecedentes como abusador, en el 2008 intentó abusar de mi hija y en el 2009 habría intentado hacer lo mismo con otra niña".



Según Mirtha, "la esposa de Morucci le dijo que él sufría depresiones" y agregó: "Vaya uno a saber cuántos abusos cometió, ya que todos tenían miedo de denunciarlo".



Es que hay muchas familias que trabajan para los hornos de ladrillo que maneja uno de los hijos del sospechoso, quien ya habría amenazado a algunas mujeres para que no sigan hablando.



También habló la mamá de una de las niñas abusada y tildó al hombre de "viejo cochino" y dijo: "Le arruinó la vida a mi única hija". La señora, que no quiso brindar su identidad por pudor y por miedo, reclamó: "A este malnacido no le den la prisión domiciliaria. Que pague en la cárcel lo que hizo".

Además advirtió de que "muchos le tienen jurada la vida a Morucci" y mencionó: "Sería un peligro que este hombre vuelva a los hornos porque tiene una conducta que se puede repetir".



Lo cierto es que al acusado se le imputan tres hechos aberrantes que ocurrieron en su casa cuando el hombre engañó a las pequeñas ofreciéndoles caramelos. Allí las habría manoseado y, por lo menos, en uno de los casos habría ultrajado a una de ellas, señaló una fuente policial.



Por ahora, mientras dure la instrucción y hasta que se fije la audiencia de procesamiento, Morucci permanecerá detenido y no gozará del beneficio de la prisión domiciliaria que se le otorga a los hombres con su edad.