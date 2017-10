Abogado pagó cinco mil dólares a delincuentes que le dijeron que tenían secuestrada a su suegra

Un abogado fue víctima de un secuestro virtual y pagó cinco mil dólares a delincuentes que le dijeron que tenían secuestrada a su suegra, además de que iban a entrar a su domicilio del barrio porteño de Caballito y "matar a todos".





El engaño fue sufrido por Pablo Segura, un letrado de unos 35 años, a quien los delincuentes llamaron en plena madrugada y le dijeron que tenían secuestrada a la madre de su esposa.





Segura tomó cinco mil dólares que había en la casa para realizar reformas, su alianza de oro y la de su esposa, y las arrojó por la terraza de su casa.





"Me decían que tenían secuestrada a mi suegra y que estaban en la puerta de la casa. También que si no les pagaba entraban y nos mataban a todos. Pensé que podía ser un engaño, pero no me quise arriesgar", contó Segura, quien tiene tres hijos de entre 13 y cinco años.





En declaraciones a distintos medios, el abogado sostuvo que estaba "algo dormido" por la hora y creyó que los que lo llamaron a su teléfono fijo le dijeron el nombre de su suegra, aunque su esposa después les dijo que fue él quien se los reveló.





"Me extrañó que dijeran hacé callar el perro y mi suegra tiene perro, también que tengan mi dirección y que me pregunten cuánta plata me había sobrado de la obra", contó Segura.





El abogado sostuvo que les dijo que a los delincuentes: "Está bien, voy a tirar la plata por la ventana y pasen a buscarla".





En ese sentido, señaló que en su casa se realizaban refacciones con fondos que también aportaron familiares suyos y de su esposa.





Una vez que pudo comprobar que se trató de un engaño, Segura realizó la denuncia en la comisaría 13 de la Policía de la Ciudad.





El abogado indicó que la Policía le aconsejó cortar rápidamente ante llamados que tengan que ver con los delitos conocidos como "secuestros virtuales".