El juego Pokémon Go llega al Apple Watch

El popular juego para celulares Pokémon Go ha llegado al Apple Watch, poniendo fin a los rumores de que el fabricante del juego estaba desechando esos planes.



El juego consiste en capturar monstruos virtuales en realidad aumentada: lo que ve un usuario al explorar su entorno con la cámara de su celular.



Pokémon Go fue un gran éxito de ventas cuando salió al mercado mundial en julio. No está claro cómo funcionará la versión para Apple Watch, especialmente ahora que hace demasiado frío en gran parte del hemisferio norte para salir al aire libre y capturar creaturas Pokémon.



Los planes para la versión del reloj de Apple habían fueron anunciados en el evento de lanzamiento del nuevo iPhone en septiembre.