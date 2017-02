Pidieron la detención de Parrilli por el encubrimiento a Pérez Corradi

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy al juez de ese fuero Ariel Lijo que dicte la prisión preventiva del exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, luego de que el magistrado procesara al exfuncionario pero no ordenara su detención.



Tras el fallo de este lunes a través del cual Lijo procesó sin prisión preventiva a Parrilli, Marijuan apeló esa decisión y pidió que el exjefe de la inteligencia nacional vaya preso, algo que ahora deberá decidir la Cámara Federal.



Se trata de la causa en la que se investiga el supuesto encubrimiento de Parrilli al exprófugo Ibar Pérez Corradi, que estaba acusado por el triple crimen de General Rodríguez y se ocultó por 4 años en Paraguay.



El pedido de detención hecho por Marijuan fue a raíz de que se conocieron otras escuchas del exfuncionario nacional con la expresidenta Cristina Kirchner, en las que ella le habría pedido que "aprete" a jueces y fiscales para que avancen en las causas que tienen en la mira al exespía Antonio "Jaime" Stiuso.



La detención de un imputado en plena investigación es o bien por riesgo de fuga o por entorpecimiento de la causa, siendo este último el argumento al que apeló el fiscal para que la Cámara Federal revea lo hecho en primera instancia.



Si la Cámara Federal hace lugar al pedido de Marijuan se dictará la detención de Parrilli y en caso contrario seguirá en libertad mientras dure el proceso en su contra. Por las escuchas entre el exjefe de inteligencia y Cristina Kirchner, donde ella habló del "armado" de causas contra Stiuso, ya existe una causa judicial en poder del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.



Este lunes, el juez Lijo procesó por el delito de encubrimiento agravado a Parrilli a favor de Ibar Pérez Corradi, quien fue detenido en junio de 2016 tras estar prófugo 4 años en el marco de la causa por el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina a nuestro país.



Para el juez, el exfuncionario en su carácter de director de la AFI ocultó los informes producidos por la Dirección de Contrainteligencia de ese organismo para colaborar con que Pérez Corradi eludiera a la Justicia en Paraguay.



En su resolución, Lijo consideró que en 2015 el entonces jefe de Inteligencia omitió elevar a los fiscales datos precisos del paradero del prófugo, obtenidos por dos agentes por él designados para esa tarea.



Según la denuncia, Parrilli no solo tenía información de que Pérez Corradi se había casado en Paraguay con Gladys Delgado, sino que además ya lo habían identificado.



Estos informes, que estaban listos desde el 19 de noviembre de 2015, habrían sido archivados y no llegaron a las manos del Ministerio Público hasta el 21 de enero del 2016, más de un mes después del cambio de Gobierno de Cristina Kirchner al de Mauricio Macri.



Además, para el juez, en aquellas hojas faltaban los principales datos de la investigación, que recién salieron a la luz luego de que el empresario fuera detenido en junio del año pasado.