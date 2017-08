Panama papers: dueños de Red Bull usaron paraísos fiscales

La multimillonaria familia de Bangkok que cofundó Red Bull, la bebida energizante más popular del mundo, usa compañías en paraísos fiscales para ocultar compras de aviones y propiedades de lujo, como una opulenta casa en Londres donde el hijo fugitivo del clan fue visto por última vez.





Los esfuerzos de la familia Yoovidhya para esconder bienes demuestran que a las personalidades del mundo financiero se les hace muy fácil transferir miles de millones de dólares -- incluso legalmente -- con supervisión escasa o nula.





Los tratos confidenciales de la familia fueron expuestos inadvertidamente por un miembro de la familia Yoovidhya, Vorayuth "Boss" Yoovidhya, quien no compareció en corte varias veces a pesar de que debía responder a acusaciones de que se fugó con su Ferrari tras atropellar y matar a un policía en motocicleta en Bangkok, caso que ha suscitado denuncias de impunidad. Este año, The Associated Press dio con la casa de vacaciones en Londres de los Yoovidhya gracias a que amigos y familiares de la familia pusieron más de 120 mensajes en Instagram y Facebook, pero Vorayuth no quiso hablar.





Las autoridades de Tailandia revocaron su pasaporte y emitieron una orden de arresto, pero dicen ignorar su paradero.





La investigación ahora ha desembocado en los Panama Papers , colección de 11 millones de documentos secretos que ilustran cómo las familias más ricas del mundo esconden su fortuna. Los arreglos financieros de la familia Yoovidhya aparecen en esos documentos.





La red de compañías offshore de la familia Yoovidhya, creada por la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, era tan compleja que, hasta ahora, había quedado ofuscado el rol de la familia y la marca Red Bull. Pero los Panama Papers, a los que tuvo acceso la AP, muestran que la familia ha usado al menos media docena de compañías anónimas en paraísos fiscales durante más de dos décadas.





Los Yoovidhya, dueños de Rud Bull junto con el austriaco Dietrich Mateschitz, no respondieron a varios mensajes que se les dejó, a través de fax, teléfono y mensajes en persona. Red Bull dijo en un comunicado que la situación legal de los Vorayuth "no es un asunto de Red Bull y solo concierne a la familia Yoovidhya". Un portavoz también dijo que, debido a que se trata de una empresa privada, Red Bull no habla públicamente sobre asuntos comerciales o financieros.





No hay evidencias de que las cuentas de la familia Yoovidhya violaron alguna ley, pero los tratos extremadamente confidenciales también pueden ser usados para evadir impuestos o lavar dinero.