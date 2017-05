Pamela, en una apuesta diferente

Luego de la despedida en Desayuno Americano y el fin del ciclo de América TV, Pamela David debutará este lunes a las 15.30, con su nuevo programa Pamela a la Tarde por la misma pantalla.





En Mendoza podrá verse a través de DirecTV y la señal 16 de Supercanal analógico y digital, así como la señal 1010 de Supercanal Digital HD y en ese formato de alta definición por aire en América Mendoza (gratis por TDA).





El nuevo proyecto se llama Pamela a la tarde, tiene el formato de un magazine, dos horas de duración y comienza al término de Intrusos.





Los panelistas confirmados son Carlos Monti, Pablo Duggan y Facundo Pastor.





Soledad Larghi también estará en el panel junto con Luli Fernández, quien tiene acordada su incorporación al programa.





A ellas se suma la periodista Candelaria de la Sota y la famosa abogada Ana Rosenfeld. En la calle, como notero estará Santiago Riva Roy.





Dos veces por semana se les unirán Chiche Gelblung y Amalia Granata.





Animada para seguir creciendo

Pamela se mostró muy entusiasmada con la relación que ha entablado con sus nuevos compañeros y le dio el visto bueno al resultado de los debates e informes.





La conductora –y mujer de Daniel Vila, presidente del Grupo América– concluyó su participación en Desayuno Americano (ciclo que condujo durante siete temporadas) el último día de marzo. En aquella oportunidad, hubo lágrimas y nostalgia.





Sin embargo, esta nueva etapa la encuentra con toda la energía y la adrenalina de los comienzos. Entre abril y mayo se dedicó a la preproducción de Pamela a la tarde.





Así se lo dijo al portal porteño Primicias Ya: "Me da algo de nostalgia dejar Desayuno... pero no quiero hacer foco ahí. Lo que viví, lo viví con felicidad. Desayuno Americano va a ser la bisagra en mi vida, aquello que me dio un empujón y que me sirvió crecer y nacer en la conducción".





Lo que más expectativas generó fue la confirmación de los panelistas de su nuevo desafío televisivo.





Los primeros en dar el "sí" fueron Pablo Duggan, Facundo Pastor y Carlos Monti. Este último nombre generó sorpresa, primero porque Monti es un reconocido periodista de espectáculos y además, llevaba 17 años fuera del aire de América TV.





Monti le confió al mismo portal: "Cerré con América. Estoy muy contento, vuelvo al canal después de 17 años, lo último que hice fue Rumores. Tenía muchas ganas de volver".





Además, hubo algunas idas y vueltas hasta concretar el nombre de Luli Fernández, quien finalmente cerró el trato y le dijo al mismo portal: "Creo que me voy a poder mostrar desde un lugar totalmente distinto. Me genera un gran desafío, muchísima expectativa y es un placer estar en una pantalla como la de América, tan caliente de actualidad y con toda producción nacional. La idea es acompañar a la gente con actualidad e informar a lo largo de todo el día. Esperamos que este lunes (por hoy) estén todos allí para acompañarnos".