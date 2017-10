Zaffaroni: "No estamos viviendo una democracia, hay un engaño a la opinión pública"

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, afirmó hoy que actualmente en Argentina no se está "viviendo una democracia", sino que "hay un engaño a la opinión pública", entre otras críticas al Gobierno por el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida hace dos meses en una comunidad mapuche de la provincia de Chubut.



"No hay dudas que el gobierno formó parte del encubrimiento, ahí está lo grave. Se comete un error gravísimo al intentar ocultar una desaparición forzada" de Maldonado, declaró a Radio 10.



Para Zaffaroni, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "la intervención" del juez federal de Esquel Guido Otranto, quien empezó la instrucción de esa causa, "fue penosa, lamentable", debido a que "no se tomaron las medidas que había que tomar" para determinar el paradero de Maldonado.



Otranto fue apartado de la causa por la Cámara Federal de Apelaciones de la cuidad chubutense de Comodoro Rivadavia a pedido de la familia Maldonado y otros querellantes, por lo que fue reemplazado por el juez Gustavo Lleral.



Maldonado, de 28 años, fue visto por última vez el 1 de agosto pasado, cuando la Gendarmería Nacional desalojó un corte de la ruta 40 encabezado por mapuches en cercanías de la comunidad de Resistencia de Cushamen, en el noroeste de Chubut, a la que ingresó luego.



Zaffaroni también cuestionó el auto de detención en Jujuy de la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, a quien se le siguen causas judiciales por presunta asociación ilícita, fraude con fondos destinados a viviendas e intimidación pública.



"Le revocan (a Sala) la prisión domiciliaria que era una prisión con un guiso de argumentos insólitos donde se confunde todo", opinó en referencia a una decisión judicial que dispone el traslado de la dirigente desde su vivienda al penal jujeño de Alto Comedero, donde había estado alojada por primera vez al ser detenida en enero de 2016.