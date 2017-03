YPF alcanzó un nivel de explotación rentable en Vaca Muerta

Como resultado de la baja de costos, la empresa alcanzó su "break even" (punto de equilibrio por encima del cual se obtienen ganancias) en un nivel por debajo de los u$s 40 por barril, "lo que hace a la Argentina uno de los lugares más atractivos para la perforación de esquisto fuera de América del Norte", según definió el sitio especializado estadounidense OilPrice.com.



El valor de producción de YPF y sus socios en Vaca Muerta -reportaron otros medios locales e internacionales- está aún por encima de los costos de perforación en los yacimientos de EE.UU., pero en un rápido proceso de convergencia hacia la paridad.



El yacimiento estadounidense de referencia -el de Eagle Ford- exhibía costos de producción de u$s 7,5 millones por pozo en 2014 y los redujo a u$s 6,5 millones en 2015-16, detalló OilPrice.



Gutiérrez precisó además en Houston que los plazos requeridos por los equipos para perforar un nuevo pozo en el yacimiento neuquino se redujeron de 40 días a sólo 15.



El acuerdo que YPF firmó con Chevron en julio de 2013, que inició los trabajos en los pozos de Loma Campana estimaba precios de u$s 102,6 por barril de crudo en 2018, pero los valores sufrieron una abrupta caída desde 2015.



Gutiérrez puso de relieve, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el plan de mejoras de productividad y reducción de costos que la petrolera estatal implementó en los últimos 30 meses, que le permiten medirse hoy con varios proyectos que se desarrollan en Estados Unidos.



El presidente del directorio de la empresa se refirió asimismo a la reciente decisión del ministro Juan José Aranguren de continuar el plan de subsidios al gas, que garantiza precios diferenciales hasta 2021, a partir de u$s 7,5 por millón de Btu (unidad térmica británica) este año, es decir, más del doble de lo que se paga por el gas de Bolivia.



Gutiérrez resaltó la mejora en la competitividad de YPF "especialmente en comparación con Estados Unidos", aunque reconoció que las importaciones de GNL para abastecer al mercado interno continuarán por bastante tiempo, según el reporte publicado por el diario "Rio Negro".



La presencia del funcionario en CERAWeek -acompañado por Ricardo Darré, Marcos Browne (vicepresidente de Gas y Energía), Sebastián Mocorrea (vice de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales) y, Sergio Giorgi (de Desarrollo de Negocios y Desarrollo de Ingeniería)- apuntó además a la búsqueda de nuevas asociaciones para la explotación en Vaca Muerta.