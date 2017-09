"Me quise matar con pastillas". Las palabras salen de una nena de 9 años, que le cuenta a su madre que se quiso matar y el motivo.

La charla es parte de un video, que la misma madre mostró en Facebook como una señal de desesperación para que las autoridades del colegio santafesino, adonde va la pequeña, reaccionen ante el extremo bullying del que su hija es víctima.

La menor cursa en el cuarto grado de la escuela Esperanza Solidaria, en el norte de la ciudad y hace unos días tomó 10 pastillas de clonazepam para intentar suicidarse. Todo esto sucedió el martes. Cuando la mamá regresó de su trabajo, notó una conducta extraña en su hija, que había quedado en su casa junto a sus dos hermanas mayores, con un comportamiento exaltado. La llevó al hospital Mira y López, donde le realizaron un lavaje de estómago y quedó internada.

Ya de vuelta en su casa, la madre grabó el video, que subió a su cuenta de Facebook. "Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así jamás público nada personal, pero yo hoy hubiera llorado mi hija muerta por unos pendejos crueles. Lo que dice en el video no es ni la mitad que me contó, le hice repetir alguna palabras. Si la cambio de de escuela hay otras nenas de su curso que pasan por lo mismo. Es injusto porque ella quiere a sus compañeros, por cinco pibes que se creen vivos", escribió en su muro la mujer.

"Yo te voy a hacer unas preguntas y quiero que respondas qué te pasa", comienza el video. "En la escuela me dicen gorda, me ponen la traba y me caigo y dicen terremoto... y yo no quiero vivir más", explica la víctima con resignación en otro tramo del video.

nena bullying

-¿Les contaste a tus maestros? -le pregunta la madre.

-Les conté pero nos retaron a nosotras y a los varones no le dicen nada -responde la pequeña.

Para la familia, no queda otra alternativa que cambiar a la menor de escuela. Con ella también lo haría su otra hija, dos años mayor que la víctima.

"Ella no es violenta, jamás golpearía a nadie y yo no quiero que cambie para defenderse. Esto me enseñó a ver más allá, a entender que cuando te dicen «no quiero ir a la escuela» es por algo. Ella tiene una actitud fuerte y siempre se la ve muy segura, con una sonrisa. Jamás hubiera pensado que ella podía hacer semejante cosa", expresó.

"A raíz del video que publiqué, me empezaron a llamar otros papás para contarme situaciones que sus hijos les habían trasladado. Incluso mi hija me dice que hay otro nene en su mismo grado en la misma situación y sufriendo", agregó.



Desde el Gobierno de Santa Fe solamente adujeron que investigarán el hecho.



Luego se refirió a lo que considera una doble victimación de su hija, "ante la falta de respuestas y contención de los docentes, porque ella tiene que cambiar de escuela y los agresores van a seguir como siempre. Es así de injusta la vida, ella ama a sus compañeras, pero yo siento que no la puedo dejar más en manos de nadie ahí. A ella le va a costar cambiar, porque va desde el jardín. Y a mi hija de 11 también la voy a cambiar. Las dos van a perder a sus compañeras de toda la primaria por una situación injusta", acotó.

Todo cambió en la familia a partir de lo ocurrido. La mamá transmite dolor en cada palabra de sus respuestas. Mientras habla, explica: "Yo ya no quiero que me vea mal. Cada vez que lloro, ella me pide perdón por lo que hizo y eso me estruja peor el corazón".