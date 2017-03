Vuelos de Malvinas a Brasil: Malcorra dijo que no se trata de hechos "novedosos"

La canciller Susana Malcorra advirtió hoy que los vuelos desde las Islas Malvinas a Brasil por los que la Cancillería presentó reclamo al vecino país no son hechos "novedosos".



"Se presenta como si fueran hechos novedosos cuando no lo son", afirmó Malcorra, quien señaló que en el año 2015 se detectaron "doce vuelos" de ese tipo.Durante una conferencia de prensa, la funcionaria precisó que la administración de la expresidenta Cristina Kirchner presentó "reclamos" a Brasil por esos hechos.



Malcorra explicó que en 2016 la Cancillería detectó "seis vuelos" similares, por los que también pidió explicaciones a Brasil.



"Sistemáticamente la respuesta de los dos gobiernos, del de Brasil y del Reino Unido es que se trata de vuelos que se realizan por razones humanitarias", explicó.



La funcionaria indicó que según la información que se brinda, puede tratarse de el traslado de una persona por enfermedad o el viaje de personas por el fallecimiento de un familiar.Malcorra señaló que existe una "larga historia" de este tipo de vuelos humanitarios, de más de "30 años".



La canciller explicó que ante cada uno de esos vuelos la Cancillería presenta reclamos del mismo tipo y que "sistemáticamente la respuesta es que se trata de vuelos de carácter "humanitario".



El mes pasado, la Cancillería presentó una queja formal al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil tras haber registrado "al menos seis vuelos militares" operados por la Real Fuerza Aérea británica entre aeropuertos brasileños y las Islas Malvinas durante el año pasado.



En respuesta, la Cancillería brasileña "reafirmó el apoyo" a la Argentina en la Cuestión Malvinas e indicó que "no tenía conocimiento de estos vuelos, comprometiéndose a desarrollar las consultas pertinentes al Ministerio de Defensa local", informó la cartera que encabeza Malcorra.



La Argentina recordó el compromiso brasileño de no receptar en sus aeropuertos y puertos aeronaves o buques británicos de guerra apostados en los archipiélagos bajo disputa en concordancia con la posición adoptada por el Mercosur y la Unasur.



Por otro lado, se efectuaron gestiones con la Embajada del Brasil en Buenos Aires, cuya respuesta fue similar a la de las autoridades en Brasilia, señalando que debería tratarse de cuestiones humanitarias o de emergencias provocadas por desperfectos técnicos, se informó.