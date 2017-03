Volvieron a pedir la detención de Parrilli, y solicitaron abrir la causa por escuchas con Cristina

El fiscal general Germán Moldes volvió a pedir la detención del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli por presunto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi.



Fuentes judiciales informaron que Moldes firmó un escrito que avaló la solicitud de arresto de Parrilli, que había hecho el fiscal federal Guillermo Marijuan en primera instancia, por lo que ahora deberá definir la Cámara Federal.



De esa causa se desprenden los audios que han salido a la luz entre Cristina Kirchner y el exdirector de la AFI. Moldes, también, dijo que en la denuncia por la muerte de Alberto Nisman "se están produciendo avances muy importantes y un trabajo muy intenso".



"Antes de salir para acá firmé el escrito manteniendo el recurso de Marijuan en el que pide la detención de Parrilli en el asunto de las escuchas", sostuvo Moldes en declaraciones formuladas a Radio Nacional.



Asimismo, añadió: "Este memorial mío era la única vía procesalmente admisible para que la Cámara pudiera pronunciarse sobre esta diferencia de opiniones, entre (el juez Ariel) Lijo que no ordena la privación de la libertad, y Marijuan, que quiere agregar a esa resolución el condimento extra que es la detención".



El fiscal general explicó que "ante esa controversia la única forma de que los jueces de la Cámara puedan pronunciarse y dirimirla es que" él "presentase este escrito".



"Esos audios y desgrabaciones están absolutamente incorporados a la investigación de manera legal e irreprochable, lo que en algún momento se puso en duda mediáticamente", detalló.



Moldes remarcó que "este señor, Parrilli tenía una función —en la AFI— que le brindaba un amplio espectro de poder, tenía muchos resortes a su disposiciones que lo convertían en una persona que podía influir, redireccionar decisiones, pero que ninguna de sus gestiones y funciones abarcaba nada que tenga que ver con el ámbito judicial".



"De esas grabaciones es llamativo que le fueran encomendabas gestiones que tengan que ver con la intervención en causas concretas y en la promoción o en lo contrario, la no promoción, de causas y de denuncias y acusaciones", precisó.



También piden reabrir investigación por escuchas con Cristina. El fiscal federal Federico Delgado pidió este lunes reabrir la investigación por la escucha telefónica entre la expresidenta Cristina Kirchner y el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, en la que se refieren a "carpetas contra jueces y fiscales" que tendría el exespía Antonio "Jaime" Stiuso.



Fuentes judiciales informaron a NA que el fiscal calificó de "errónea y prematura" la decisión de archivar la investigación, tal cual lo firmó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral la semana pasada.



"La decisión adoptada por el señor juez resulta errónea y prematura", advirtió Delgado, quien ahora pide que la Cámara Federal reabra la causa.



Como principal argumento, el fiscal Delgado sostuvo que el juez Canicoba Corral "resolvió archivar las presentes actuaciones sin efectuar ninguna medida de prueba".



La causa se inició a raíz de que el fiscal Guillermo Marijuan extrajo testimonios a partir la intervención del teléfono de Parrilli en el marco de una investigación en su contra por presunta inacción en la detención del empresario entonces prófugo Ibar Pérez Corradi.



Al recibir la denuncia, Delgado había pedido la declaración como testigos de la expresidenta y de Parrilli para aclarar sus dichos en esa conversación telefónica, pero el juez consideró que hubo "inexistencia de delito" y ahora el fiscal replicó con la apelación.



"No coincidimos con lo resuelto por el Señor juez. En efecto, lo dijimos antes y lo mencionamos nuevamente: lo único sagrado son los hechos. Y para conocer los hechos hay que escuchar a los protagonistas", sostuvo Delgado.



En la escucha de la conversación telefónica, la expresidenta señala: "Estamos a una semana de cumplirse ya veintidós años del atentado (a la AMIA) y este tipo (refiriéndose a Stiuso) dice que todos los gobiernos sobornaron jueces, ocultaron pruebas y lo dejan salir del país, porque entra y sale".



A lo que Parrilli le responde: "Si ahí lo mande a hablar a Martín (Mena, exnúmero dos de la AFI) para ver si él tiene llegada para los fiscales de la causa que tienen ahora llegada, que lo citen".



"¿Cómo puede ser que ningún fiscal lo cite? Tengo que pensar que los carpetazos, son los de él. El que tiene las carpetas contra los jueces y fiscales es él", agregó Cristina Kirchner en la conversación que se filtró a la prensa.