Vidal: "No quiero ser Presidenta"

La gobernadora María Eugenia Vidal aseguró hoy que "no" quiere ser Presidenta y remarcó que los mandatarios bonaerenses que buscaron llegar a la Casa Rosada "le han hecho un enorme daño a la provincia".



"Lo que dice el manual de la política es que debería querer ser Presidente (pero) yo creo y he tratado de hacer un camino distinto", dijo Vidal al responder una pregunta puntual que le formularon luego de su discurso ante los empresarios reunidos por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP).



La gobernadora agregó que "uno en la vida primero debería demostrar que es bueno en el lugar en el que está, antes de proyectarse para un lugar mayor".



"Llevo un año y medio en este lugar y creo que me queda mucho por hacer y demostrar", señaló. Luego cuestionó sin nombrarlos a los gobernadores bonaerenses que buscaron llegar a la Presidencia, entre quienes se encuentran su antecesor directo Daniel Scioli y Eduardo Duhalde.



"Los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires que han querido ser Presidentes le han hecho un enorme daño a la provincia con esas aspiraciones porque sus decisiones se han visto fuertemente condicionadas por ese objetivo y la provincia no ha sido algo elegido sino un camino para", sostuvo.



Y concluyó la idea: "Yo quiero que le vaya bien a la provincia de Buenos Aires. En síntesis y no sé por qué di tanta vuelta, la respuesta (a si quiero ser Presidenta) es no".



Por otra parte, durante su exposición señaló que "los bonaerenses votaron para cambiar un sistema que gobernó de manera mafiosa durante décadas y eso no se negocia". "Sé que los bonaerenses no lo quieren negociar, y nosotros tenemos que ser fieles con ese voto", indicó.