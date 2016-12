Vidal: "Mauricio va a necesitar ocho años"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, consideró que el presidente Mauricio Macri "va a necesitar ocho años" para llevar adelante cambios "profundos" en el país.



"Yo creo que Mauricio va a necesitar ocho años para llevar adelante cambios tan profundos. Es una tranquilidad para mí porque creo que la Argentina lo va a necesitar cuatro años mas" del actual jefe de Estado, indicó Vidal.



En declaraciones a Diario La Nación, la mandataria bonaerense sostuvo que "nunca" planifica su futuro político y advirtió que a "todos los gobernadores trabajaron para ser candidato a presidente y no les fue bien".



"Nunca planifique mi próximo lugar, hoy menos que nunca. Todos los gobernadores trabajaron para ser candidato a presidente y no les fue bien. No me eligieron para eso, me eligieron para ser gobernadora", señaló.



En cuanto a las candidaturas del oficialismo para el año próximo en la provincia de Buenos Aires, advirtió que "todavía no hay nada definido" aunque indicó: "tenemos personas muy valiosas en el pro y cambiemos, como Elisa Carrió, Facundo Manes y Jorge Macri, pero más que un candidato es un equipo, no creo tanto en los (Lionel) Messi, creo más en un equipo".