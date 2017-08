Vidal: "Estamos acá y nos vamos a quedar"

Con los números a favor, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal encabezó un discurso triunfal pero medido.





Agradeció "a los que nos votaron, nos acompañaron y nos creyeron". Luego reconoció a su equipo y al "no afloje" que "me decían en la calle".





Sin embargo, Vidal puso mucho énfasis en dirigirse a quienes no votaron al oficialismo. "Quiero decirles que hoy también los escuchamos, sabemos que esperaban que las mejoras llegaran más rápido, yo sé que a lo mejor ves obras pero no llegaron a tu calle, o no usas el boleto estudiantil gratuito o simplemente tuviste un año duro. Lo sabemos y quiero decirte que así como recorrimos los 135 municipios de esta provincia, vamos a seguir mañana escuchándote y que estamos acá en la provincia y nos vamos a quedar acá para vos", con lo que arrancó aplausos y el cantito "sí se puede"





Luego aclaró que ninguno de los integrantes de su equipo "quiere ser presidente ni candidato testimonial, están acá por vos y yo también, vamos a seguir cambiando todo lo que haya que cambiar, corrigiendo lo que haya que corregir, porque para nosotros corregir no es una debilidad, es una fortaleza", cerró.