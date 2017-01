Validan la comisión encargada de reformar el Código Penal

El Gobierno firmará en las próximas horas el decreto que pondrá en función a la Comisión encargada de redactar el proyecto de ley para reformar el Código Penal, que será integrada por 11 expertos en la materia, entre jueces, fiscales y profesores.

El decreto sería publicado en el Boletín Oficial entre el lunes y el martes y el grupo de trabajo estará presidido por Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

Según pudo saber NA, el objetivo de Borinsky sería hacer una reforma integral de todo el Código Penal en sus diversos aspectos, incluido lo referente a temas como la reincidencia y la tipificación de nuevos delitos que aún no están contemplados en el libro que tiene casi 100 años.

Además, otra reforma importante sería la contemplación de un régimen específico que responsabilice a empresas u organizaciones criminales que participen de delitos y una norma que establezca el decomiso del dinero generado por esos ilícitos para que vuelva a las arcas del Estado o sea destinado a reparar los daños cometidos.

Borinsky debía reunirse con el coordinador general del Programa Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, "a los fines de hacer uso de la plataforma digital del Programa para informar los avances del proyecto y recibir allí los aportes que aseguren la representación federal y pluralista de la sociedad".

Así lo indica el decreto que oficializa la creación de esta Comisión de trabajo y que fue publicado hace unos días por el diario La Nación.

La semana pasada, la web de Justicia 2020 anunció la reapertura del foro en el que se debate la medida y explicó que los ciudadanos podrán además presentar ideas o recomendaciones propias en esta materia a través de la plataforma on line.

Eliana Passada, la madre de Brian Aguinaco, el chico de 14 años asesinado en Flores el último 24 de diciembre, reveló que el presidente Mauricio Macri le prometió que enviará al Congreso el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, pero que también le confesó que será muy difícil su aprobación porque no cuenta con los votos necesarios en el Congreso.





La mujer dijo que en el encuentro que mantuvieron el viernes en Olivos –en el que también participó el padre del adolescente, Fernando Aguinaco– Macri les brindó su apoyo, pero "el tema es que no le dan los votos", dijo Passada.





Los padres de Brian y familiares de otros casos en donde están acusados menores se movilizarán el miércoles al Congreso para pedir la sanción de la ley que modifique el régimen penal juvenil, que establece que a partir de los 16 años los menores pueden ser penalizados.





"Él quiere sacar el tema de la ley (Macri), pero no le van a dar los votos porque hay diputados y senadores que no la van a votar porque son de otro partido político, y para hacerle la contra no van a aprobar" el proyecto.





La mujer pidió "no politizar el tema" y exclamó que "no es importante de qué partido político sean, somos seres humanos".