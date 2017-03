Mauricio Macri, junto a su esposa Juliana Awada, cenó este sábado con Mirtha Legrand, durante el primer programa de la diva en el ciclo 2017, en Buenos Aires.

Durante la entrevista, el Jefe de Estado puntualizó sobre diferentes temas, como el conflicto con los docentes, la relación del Gobierno con el Kirchnerismo, su opinión sobre Cristina Kirchner y la política de aumentos en las tarifas.

"Aumentamos los costos de la energía, pero el año pasado hubo un 45% menos de cortes que el año pasado. Estábamos a una materia de ser Venezuela", reflexionó el actual mandatario.

Sin embargo, Mirtha no quedó conforme con el pensamiento del presidente respecto de los denominados "tarifazos" y lo frenó: "Yo tendría que ser tu asesora y cometerían menos errores. La pobreza cero, el segundo semestre, Avianca, yo soy positiva pero hay que ser realista. Me parece que ustedes no ven la realidad", remató.