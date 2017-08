Urtubey le bajó el pulgar: "Lo de Cristina ya fue"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, minimizó hoy las posibilidades de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de construir una alternativa opositora al gobierno de Cambiemos y para conducir al peronismo tras el resultado de las elecciones PASO del domingo pasado.



"Lo de Cristina ya fue," remarcó en unas declaraciones a Radio Mitre, en las que sostuvo que el apoyo que tiene la ex presidente en la provincia de Buenos Aires es "residual" y "ya no le alcanza" para "construir" una alternativa oposición.



En este sentido, Urtubey consideró que "como toda persona que tuvo un enorme posicionamiento, hay un residual de apoyo que gradualmente irá siendo menor, pero ya no le alcanza para construir absolutamente ninguna alternativa".



"No veo mucho espacio para que crezca el voto de la ex presidenta", indicó el mandatario salteño, quien vaticinó que "alguna gente" va a votar a Cambiemos "con tal de que no gane" Cristina Fernández en las elecciones legislativas del 22 de octubre.



Para Urtubey, el peronismo "requiere un tipo de liderazgo diferente" y "entender la necesidad de una construcción colectiva, porque la política argentina necesita un peronismo moderno y competitivo."



Sostuvo que sería un error que Florencio Randazzo bajara su candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires, dado que su fuerza polìtca, Cumplir, "está planteando una alternativa para quienes no se sienten representados por Cristina".



Consideró además que al diputado Sergio Massa, líder de la alianza 1País, "le fue peor en la medida que se fue alejando cada vez más del peronismo".