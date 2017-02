Una mendocina murió en Monte Hermoso por hantavirus

Una mendocina de 36 años falleció en Monte Hermoso afectada por hantavirus.



La información fue confirmada por el secretario de Salud de la ciudad balnearia, Jorge Busca, quien señaló que la mujer -Roxana Lucentini, madre de un niño de 5 años de edad- se había mudado hace dos meses al balneario Sauce Grande.



"Esta señora tuvo un problema cardiopulmonar severo, fue derivada a Bahía Blanca y el análisis posmortem, en el Instituto Malbrán, arrojó que había sido contagiada de hantavirus", señaló.



"Lo que aún no sabemos es si el contagio se produjo acá o en Mendoza, pero es nuestra responsabilidad considerar que pudo haber ocurrido aquí, más allá de que este tipo de casos son frecuentes en aquella zona del país, entre otras", agregó.



Busca mencionó que el municipio está trabajando junto al área de Zoonosis de Región Sanitaria I para definir los pasos a seguir.



"Ese virus se transmite por un vector, que es generalmente un ratón que vive en las zonas rurales pero que, por diversas condiciones, como mucho calor o fuego (incendios), puede llegar a trasladarse a zonas perirrurales", aclaró.



"La gente que se encarga del control de plagas en Monte nunca vio ese tipo de ratones en Monte Hermoso, pero será Zoonosis la que determinará medidas preventivas se tomarán", añadió.



Busca aclaró que el animal que contagia la enfermedad "no es un ratón común o una rata".



"Es un ratón pequeño, de lomo marrón y panza blanca, cuya cola es más larga que el cuerpo", especificó.



En cuanto al hijo de la mujer fallecida, dijo que está viajando a Mendoza junto con su padre.



Como la enfermedad tiene un período de incubación de 7 a 45 días, el pequeño seguirá bajo estricta observación médica.



La enfermedad



El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta.



Los síntomas se parecen a los de un estado gripal: fiebre alta por más de 48 horas, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y, a veces, dolor abdominal y diarrea.



Después de algunos días, puede surgir una dificultad respiratoria grave, lo que se conoce como "síndrome cardiopulmonar por hantavirus". Si bien es poco frecuente, puede llevar a la muerte si no es tratado a tiempo. Este fue el caso de la mujer fallecida en Monte Hermoso.



¿Cómo se transmite?



El principal vector son los ratones de campo (principalmente los colilargos), que lo transmiten a las personas mediante la saliva, las heces y la orina.



Se transmite por inhalación del virus en espacios cerrados donde hay mucha concentración de heces u orina de los roedores infectados (es la causa más frecuente), .



También se transmite por contacto directo con ratones vivos o muertos, o sus secreciones, y por mordeduras de esos animales.



¿Cómo es el tratamiento?



No existe tratamiento específico. Para los pacientes con síndorme cardiopulmonar por hantavirus, se recomienda internación en unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.



¿Cómo puede prevenirse?



Se debe evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones, lo que implica eliminarlos de sitios poblados, evitar que ingresen a viviendas, tapar orificios por donde puedan escabullirse, mantener una estricta higiene, y mantener terrenos limpios de pastos y malezas.



Además, antes de ingresar a lugares que hayan estado cerrados, se recomienda ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar. Para ello, la primera vez se debe ingresar con la boca y la nariz cubierta con un pañuelo húmedo.



Mantener la limpieza de pisos, mesas, cajones y alacenas con agua lavandina; en caso de acampar, hacerlo lejos de malezas y basurales; evitar dormir en el piso; y consumir agua segura.



También se recomienda no tocar roedores vivos o muertos. En caso de hallar uno muerto, se sugiere rociarlo con lavandina y esperar 30 minutos antes de recoger los restos con guantes para enterrarlos o quemarlos.



Por más información, se puede consular la página web del Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas, del ministerio de Salud de la Nación.



Fuente: Agencia Monte Hermoso