Una intendente fue acusada de corrupción por su padre

La intendenta de la localidad correntina de San Cosme, Verónica Morales, fue acusada de corrupción por su padre. Eduardo Morales, concejal electo en esa localidad, asegura que el municipio que maneja su hija recibió fondos para realizar obras que "nunca se hicieron". La jefa municipal negó las acusaciones y sostuvo que tiene "todas las cuentas en regla".

"San Cosme debe ser el antro de corrupción más grande que tiene la provincia", dijo Morales.

En una entrevista con el canal de cable Todo Noticias, el dirigente afirmó que el municipio recibió fondos para hacer cloacas, un kilómetro de asfalto y comprar equipamiento para los bomberos."Las cloacas y el asfalto no se hicieron, pero la plata vino", exclamó. "Llegaron 325.000 pesos para la compra de una camioneta para bomberos, pero no existe cuerpo de bomberos en San Cosme", agregó Morales en diálogo con FM Sudamericana.

Morales fue electo concejal en 2015 por el partido Encuentro Liberal, pero aún no asumió debido a un conflicto institucional en el municipio. "Esto [el supuesto desvío de fondos] fue en connivencia con los concejales actuales. Por eso no me dejan asumir. Saben que van a tener problemas, soy una piedra en el zapato para cualquiera", denunció el dirigente, quien también cuestionó el accionar de la Justicia en la provincia de Corrientes.

La intendenta de San Cosme se defendió: dijo que su padre es bipolar y que está buscando "desprestigiar" su gestión. "Tengo todas las cuentas en regla", resaltó.

La jefa municipal negó que haya habido irregularidades. "En esta gestión, que arranqué en 2013, no hicimos un solo metro de asfalto porque recién este año tenemos el compromiso del gobernador de Corrientes a través de obras provinciales para realizar pavimento. Lo que se hizo por Nación ya se rindió. No hay fondos que se fugaron por el camino", aseveró.