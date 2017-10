Una argentina de la NASA sobrevolará durante un mes la Antártida

Una argentina que trabaja en la NASA desde el año 2009 sobrevolará durante un mes la Antártida para monitorear el comportamiento del hielo.





Eugenia De Marco es gerente adjunta del proyecto que lleva adelante la misión denominada ¨IceBridge¨ y que desde esta semana comenzará a sobrevolar los hielos antárticos para observar el comportamiento de estos.





"Vamos a estar un mes y la idea es viajar cuatro o cinco veces por semana. Los cambios que hay en la península es lo que más se monitorea. Por ejemplo, el cambio en el hielo que se derrite, y más que nada se ve cómo se comporta", contó en diálogo con NA.





Además, explicó que si el clima lo permite, "vamos a volar por Larsen C y es posible que veamos la barrera rota".





La barrera de hielo Larsen C era un témpano de una superficie aproximada de 6.500 kilómetros cuadrados que se desprendió de la Antártida en julio pasado.





"En cuanto a los efectos de esta barrera rota, no se sabe todavía pero es un punto de preocupación. Hay varios científicos de diferentes partes del mundo que están pendientes para ver qué pasa", comentó.





Según De Marco, dependerá del clima si los vuelos, que duran alrededor de 9 horas y media, comenzarán esta semana partiendo desde Ushuaia.





El sobrevuelo que se hará por el continente blanco hasta el próximo 27 de noviembre, también se realiza en Groenlandia.





"IceBridge fue desarrollado para monitorear temporariamente los polos porque teníamos un satélite que los monitoreaba pero que su misión terminó en 2009. Entonces cuando estaba terminando la misión de ese satélite, la NASA lanzó este proyecto que vuela varias veces al año en Groenlandia y en la Antártida para ver cómo se van produciendo los cambios", explicó.





De Marco, quien se sumó a la misión este año, contó que con los datos relevados crean un mapa tres dimensiones que caracteriza la geografía del hielo y del continente.

"Mientras no haya satélite, el objetivo de los vuelos es el mismo que el de los satélites, que es monitorear cómo cambian los polos y hacer una correlación para ver cómo pueden afectar otra parte del mundo", remarcó.





La profesional a cargo de la misión destacó que están hablando con científicos argentinos que también están analizando el comportamiento del hielo en la Antártida .





"Sería bueno armar una cooperación con ellos porque muchos están trabajando en lo mismo que nosotros", comentó.





De profesión ingeniera mecánica, De Marco que hasta los 10 años vivió en la localidad bonaerense de Villa Ballester, se recibió en la Universidad Internacional de Florida, en Miami.





"No me imaginaba, pero era mi sueño trabajar en la NASA. Me fascinaba todo lo que era el espacio, el desarrollo y la exploración. Y en NASA te dejan usar tu curiosidad para investigar y descubrir cosas, para ver cómo funcionan. Para mi es fascinante", señaló.





A la NASA, entró en 2009 cuando estaba por terminar sus estudios y comenzó con un contrato de tres meses: "Era estudiante y se me acababa el trabajo que estaba haciendo en ese momento y un día un colega de mi jefe me dijo que atendiera un llamado que me iban a ofrecer trabajo por tres meses".





Además de participar en el proyecto "IceBridge", es diseñadora mecánica de un equipo que desarrolla un satélite para estudios astrofísicos.