El juez de instrucción penal de Jujuy, Pablo Pullen Llermanos, calificó la modalidad de detención de Milagro Sala como "sui generis", en virtud de "la integridad física de la detenida" luego de que dispusiera el traslado de la líder de la Tupac Amaru a uno de sus domicilios, a instancias de las recomendaciones brindadas por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).





"Esto es una especie de detención sui generis. Yo no hice lo que la Corte pidió, no le di prisión domiciliaria, cambié el lugar de detención porque si una persona se encuentra en situación de riesgo, y me lo hacen saber los organismos internacionales, debo resguardar la integridad física de esa persona", aclaró el magistrado.





Pablo-Pullen-Llermanos.jpg El juez Pablo Pullen Llermanos.



En declaraciones a radio La Red, al programa de Luis Novaresio, Pullen agregó que "nuestro país debe hacer los mejores esfuerzos para dar cumplimento a las peticiones realizadas en materia de derechos humanos por la CIDH. Yo he hecho el mayor esfuerzo, no he concedido una prisión domiciliaria".





Ayer Milagro Sala fue trasladada para cumplir la prisión preventiva a su domicilio de la localidad jujeña de El Carmen por disposición de Pullen Llermanos, luego de que el magistrado Gastón Mercau hiciera lugar a lo solicitado por el organismo internacional, el último 16 de agosto. Ambos magistrados entienden en las causas por las que Sala está detenida.





gerardo morales milagro sala.jpg Fotos: NA



Antes del traslado, Pullen requirió la adopción de una serie de medidas de seguridad en el inmueble y en sus alrededores, por lo que hasta hoy continuaban los trabajos de reacondicionamiento, además de que rigen allí idénticas restricciones a una prisión preventiva en un penal.





"Hay muchos presos por los que se tienen que hacer excepciones, por el riesgo que puede correr su vida, yo me he cansado de cambiar lugares de detención", contó el magistrado; y añadió que las "características de Sala" la diferencian del resto de la población carcelaria en virtud de que es "una dirigente social, una figura emblemática,y muchas cuestiones giran en torno a ella".





casas milagro sala prision domiciliaria.jpg Las imágenes que trascendieron de la prisión domiciliaria de Sala



"Que estemos teniendo esta charla por ella, ya hace que tenga características diferentes", ejemplificó al periodista y aclaró que "esto no significa que tenga privilegios". "No entiendo que eso sea así", definió.

La líder de la Tupac Amaru fue trasladada ayer poco antes de las 16 desde la Unidad Penitenciaria N°3, más conocida como el Penal de Alto Comedero, hasta el inmueble ubicado en cercanías del Dique la Ciénaga, distante a unos 30 kilómetros de la capital jujeña.





En el lugar fue recibida por su esposo, Raúl Noro, y familiares directos, con una pancarta que rezaba "Bienvenida Milagro. Te saludan tus compañeros del galpón", y banderas de la organización barrial que dirige. El marco se completaba con dos efectivos de Gendarmería y dos agentes de la Policía jujeña.





A partir de ahora, Sala afrontará desde su domicilio las diferentes causas en su contra, entre las que figuran supuestos delitos como defraudación al Estado, extorsión, enriquecimiento ilícito y amenazas en grado de tentativa.