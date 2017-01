Triaca reconoció que se perdieron más de 69 mil empleos privados en 2016

Casi 70 mil empleos del sector privado formal se perdieron durante el primer año de gestión macrista, en especial en sectores de la industria y la construcción, reconoció el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que, sin embargo, consideró que en los últimos meses de 2016 empezó a notarse una "recuperación".



Triaca sostuvo que en lo que hace al índice general, esto es incluyendo a monotributistas, personal doméstico y autónomos, se verificó un incremento de 34 mil puestos de trabajo, equivalente a una suba interanual de 0,3%.



En referencia a los resultados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) e indicadores laborales de la cartera, explicó que el "aumento de monotributistas creemos que se debe a que ahora están alcanzados por la AUH".



Trica dijo que "hay 4,5 millones de personas que están en la informalidad y un millón de jóvenes que no estudian ni trabajan, y son parte de la tarea que más nos focaliza".



"Como Ministerio tenemos que velar por el derecho de los trabajadores y aquellos que están en la informalidad", sostuvo el funcionario en declaraciones a radio Del Plata.



En diciembre, el empleo formal privado tuvo una caída del 0,5% con relación a noviembre, y la industria y la construcción volvieron a ser los sectores más afectados, de acuerdo con la Encuesta de Indicadores Laborales.



El presidente Mauricio Macri había destacado la recuperación de los indicadores laborales de noviembre, pero la tendencia no logró mantenerse en diciembre.



Acerca de los empleados despedidos en la imprenta Artes Gráficos Rioplatense (AGR), indicó que "se avanzó en los acuerdos y estamos buscando una solución para esos trabajadores".



Respecto del empleo estatal registrado, Triaca aseveró que "hay un crecimiento en provincias y municipios, y en Nación hay una baja".



El funcionario se manifestó en desacuerdo con la expresión de la diputada Elisa Carrió, aliada de Cambiemos, quien había dicho que en el país "no trabaja nadie". Defendió, además, la decisión del gobierno de acortar los feriados.