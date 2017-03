Triaca: "Muchos de los dirigentes sindicales tienen dos sombreros, el de sindicalista y el de dirigente político"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que "muchos de los dirigentes sindicales tienen dos sombreros: el del sindicalista y el del dirigente político", en referencia al paro convocado por la CGT para el próximo 6 de abril.



"Muchos de los dirigentes sindicales tienen dos sombreros, el del sindicalista y el del dirigente político", disparó anoche en La Nación TV y agregó que "cuando la preocupación es sobre los trabajadores y sectores sociales nos van a tener ocupados y preocupados. Ahora cuando el problema son los dirigentes, ahí puede ser que tengamos diferencias porque vemos que se mete la política".



"En diciembre brindamos con el presidente y sectores sindicales después de un año difícil, un mes después empieza otro tipo de cuestiones, empieza un calendario electoral. Y es lógico, muchos de los dirigentes tienen dos sombreros, a veces se ponen el de dirigente sindical y a veces el de dirigente político", afirmó.



"No te olvides que muchos de ellos que eran intendentes o funcionarios del gobierno anterior hace algún tiempo", aseguró, en lo que pareció una alusión implícita al dirigente de la UOM y ex jefe comunal de Quilmes, Francisco Gutiérrez.



No obstante, Triaca consideró que "los trabajadores han encontrado un gobierno que les da soluciones que venían pidiendo desde hace tiempo".