Triaca: "El kirchnerismo levanta banderas que ellos mismos denostaron"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo hoy que "el kirchnerismo levanta banderas que ellos mismos denostaron durante tanto tiempo", en relación a la convocatoria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a sus militantes para que se sumen a la movilización de la CGT del próximo 7 de marzo.



En una entrevista con Radio Mitre, apuntó que el kirchnerismo no actualizó los pisos del impuesto a las Ganancias ni las asignaciones familiares, entre otros temas, que sí abordó el actual Gobierno, por lo consideró que muchos reclamos tienen "características más políticas" al margen del reclamo salarial.



"El kirchnerismo levanta banderas que ellos mismos denostaron durante tanto tiempo", sostuvo Triaca, que se mostró sorprendido de que esa fuerza "se sume a un conjunto de reclamo de los trabajadores cuando por tanto tiempo no lo resolvió, como ganancias, asignaciones familiares", entre otras cuestiones.



Por otra parte, señaló que tiene "una diferencia de diagnóstico" con la Confederación General del Trabajo (CGT), en alusión a que los índices de diciembre pasado volvieron a mostrar una recuperación del empleo.



"El último trimestre se salió de la caída (del empleo) y empezamos a recuperar, ya empezamos a ver un sendero distinto", apuntó Triaca.



Acerca del reclamo salarial de los sindicatos de docentes, sostuvo que "adelantarse con un paro cuando todavía hay mesas de negociación abiertas y queda tiempo para seguir negociando" puede verse como "una medida quizás desproporcionada", sobre todo a la luz de que afectará el inicio de las clases.

"En estas lecturas uno ve a veces acciones de características más políticas", dijo el ministro al indicar que el Gobierno ha hecho "un esfuerzo muy grande para mejorar la situación de los docentes" pero consideró que "hay que seguir trabajando".



Consultado sobre la afirmación de un gremio docente de que el paro será una protesta frente al fin de las paritarias nacionales (porque la negociación se hace provincia por provincia) Triaca señaló que entonces ese reclamo "no tiene que ver no con la recomposición salarial ni con las condiciones de trabajo".



Por tanto, llamó a entender que en el reparto de recursos "hay una responsabilidad compartida entre la Nación y las provincias".



El ministro, quien acompañó al presidente Mauricio Macri en su viaje a España, opinó que fue "absolutamente impactante el nivel de atención de las autoridades españolas, y los sectores empresarios y sociales" hacia el país y el Gobierno de Cambiemos.