Tras los anuncios de Aragunren, la suba de la tarifa del gas sería del 40 por ciento

La audiencia pública para la tarifa del gas dejó ayer para Mendoza dos noticias: una buena y una mala.

La mala es que el gas seguirá aumentando a lo largo del año y que por ahora no hay oráculo que pueda descifrar qué valores finalmente llegarán en las facturas a partir de abril.



La buena noticia, en cambio, es que el Ministerio de Energía de la Nación y el Enargás, anticiparon que elevarán los umbrales de consumo para Mendoza, lo que permitiría a los usuarios utilizar más gas a un precio más económico.



Claro está: la buena nueva tiene su excepción porque aunque se haya readecuado las categorías de consumo en el cuadro tarifario para la provincia, igualmente el precio nominal del combustible va a aumentar y con éste también el valor de la boleta que llegará a los domicilios.



Así lo confirmó el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, durante su exposición de 20 minutos al abrir ayer por la mañana la audiencia pública en Buenos Aires.



Precisó que "la factura va a ser variable según cada distribuidora y de acuerdo a la reducción de los subsidios en cada zona del país".



Pero para tranquilizar y dar una referencia destacó que "nosotros creemos que en promedio el aumento del precio del gas será de un 40%"



El ministro no se refería a toda la boleta sino a uno de los tres componentes que tiene la factura que es concretamente "el precio del gas".



Los otros dos también aumentarán y dio los valores: "Transporte y distribución subirá en promedio un 32% y los impuestos el 28%", completando así los tres componentes de la factura domiciliaria.



Esos números fueron lo más cercano a la certeza de lo que se vendrá para esta primera parte del año, luego de los aumentos de octubre del 2016 que alcanzaron la módica cifra de hasta el 400% e impusieron el hábito de pagar la boleta en dos cuotas.



Es más: el ministro aclaró, en una afirmación dudosamente tranquilizadora, que seguirán vigentes los topes de aumento del 300% y el 500% para los consumos de más de $250.



El funcionario nacional señaló que el nuevo ajuste permitirá reducir el subsidio de la tarifa del gas del 50% al 45%.



Aranguren explicó que "el sistema de suministro de gas está distorsionado, es injusto, ineficaz y obsoleto. Los argentinos consumimos un 60% más de gas que nuestros países vecinos a igualdad de temperatura. En invierno importamos un tercio del gas natural que consumimos. La capacidad de importación está limitada por falta de capacidad operativa y problemas de suministro desde Bolivia, lo que nos puede obligar a veces a cortar la provisión de gas a las industrias".



"Nadie sabe cuánto va a valer"

Andrés Cazabán, referente de la Multisectorial Sindical, una de las organizaciones locales que encabeza los reclamos contra los tarifazos expresó sobre lo dicho por el ministro: "Hay que sumar el 40% del precio del gas, más el 32% del transporte y distribución, más el 28% en impuestos y da como resultado el 100%".



Entonces disparó: "El ministro Aranguren nos está diciendo sin decirlo abiertamente que en promedio la tarifa total aumentará el doble sobre igual periodo del año anterior".



Cazabán señaló inclusive que "hoy nadie puede afirmar cuánto va a ser el valor del gas porque no está la resolución. Lo que estamos escuchando en la audiencia es una propuesta y hay que ver lo que queda escrito después en el papel", desconfiando el dirigente de tanta generosidad respecto a la propuesta de aumentar los umbrales de consumo para Mendoza.



Satisfacción en el Gobierno

Tal incertidumbre sobre el valor de la tarifa también alcanzó al secretario de Servicios Públicos de la provincia Sergio Marinelli quien señaló que "hasta que no esté aplicado no vamos a poder saber cuál es el precio del gas porque además dependerá de cuánto consuman los usuarios" recordando también que el invierno pasado fue uno de los más crudos en años y habrá que esperar cómo viene el próximo.



Aun así, Marinelli y el Gobierno provincial celebraron la anunciada ampliación de los umbrales de consumo para Mendoza.



"Era lo que veníamos reclamando -dijo el funcionario-. Habíamos hecho un estudio con la UNCuyo el año pasado en el que se había determinado que el umbral de consumo adecuado para nuestra provincia en la R1 que es la categoría residencial más baja, debía ser de 1.000 metros cúbicos y el ministro Aranguren anticipó que se ampliará de los actuales 600 metros cúbicos a 900".



Marinerlli explicó de modo didáctico y simple:"Se podrá consumir más gas a un precio más económico".

Agregó que "la segunda ventaja es que los topes del 300% y el 500% se aplicarán sobre los valores amparados por la Justicia en 2014, los cuales son más bajos que en otras regiones donde hay tarifa plena.



La anunciada readecuación como así el aumento son por ahora anuncios que serán aplicados cuando los formalicen el Enargás y la Nación.