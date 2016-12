Trabajadores de LATAM amenazaron con medidas de fuerza en Navidad y fin de año

Tripulantes de cabinas de la empresa LATAM advirtieron que podrían llevar a cabo medidas de fuerza que afecten los vuelos en navidad y fin de año, si no hay "avances" en las negociaciones salariales.



La Asociación de Tripulantes de Cabinas de la compañía (ATCPEA) indicó que "de no haber avances en las negociaciones" durante la prórroga de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, el sindicato "podría adoptar medidas de fuerza que afecten los vuelos en navidad y fin de año".



En ese sentido, alertó que para los vuelos de esas fechas "podría haber problemas" en el servicio ofrecido por la empresa.



El gremio puntualizó que los reclamos se vinculan con los "salarios, diferencias en las liquidaciones de sueldos, falta de reconocimiento de la antigüedad, violación al tiempo máximo de servicio, discriminación de viáticos y utilización de días libres".



La conciliación obligatoria había sido dictada luego del paro llevado a cabo el 17 de noviembre último, mientras que, con la prórroga, el plazo para negociar se extiende hasta el 21 de diciembre, fecha en la que la cartera laboral fijó una audiencia con el objetivo de llegar a un acuerdo entre las partes.



La secretaria general del sindicato, Paula Marconi, adelantó que ya se convocó a una asamblea para el 22 de diciembre, con el objetivo de informarle a los afiliados los resultados de la reunión.



"Nos cuesta ser optimistas, ya que en todo este tiempo no hemos conseguido ninguna respuesta favorable a nuestros reclamos", sostuvo y subrayó: "Lo último que queremos es tomar medidas de fuerza que puedan afectar a los usuarios, pero el desinterés de la empresa nos obliga a tomar este tipo de medidas".