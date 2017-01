Tomada: "El objetivo central del gobierno es bajar los ingresos de los trabajadores"

El exministro de Trabajo Carlos Tomada afirmó hoy que "el objetivo central del Gobierno es bajar los ingresos de los trabajadores" y advirtió que la gestión de Mauricio Macri "necesita" más desempleo para "llevar adelante sus políticas".



"El objetivo central del Gobierno es bajar los ingresos de los trabajadores", afirmó Tomada, quien consideró que desde el oficialismo "están jugando con las expectativas de la gente" porque "dicen que van a crear 300 mil empleos y aplican políticas antiempleo".



En declaraciones a Radio del Plata, Tomada advirtió por otra parte que "las paritarias no pueden tener un techo del 20 por ciento" para este año.



"El desempleo no les importa. Lo necesitan para llevar adelante sus políticas", subrayó el exministro de Trabajo, al cuestionar con dureza las políticas de su sucesor en el cargo, Jorge Triaca.



Además, se refirió a las declaraciones del viceministro de Trabajo, Miguel Angel Ponte, quien se refirió a la contratación y el despido como "comer y descomer".



"Cuando hablan de descomer hablan de ausencia de indemnización", evaluó Tomada, quien consideró que se registra "una ofensiva contra el trabajo" en el país.



"Esta idea de flexibilizar el mercado de trabajo se viene anunciando desde hace tiempo, esto va a significar un retroceso laboral. Las pasantías de los 90 fueron un fraude laboral. Este Gobierno está poniendo en marcha el aparato de la flexibilización que tan malos resultados dio en los 90", subrayó Tomada.



En declaraciones a Radio El Mundo, evaluó que "esta descentralización de la negociación colectiva busca el debilitamiento de las partes". "(Esteban) Bullrich busca debilitar a los sindicatos docentes y sacarse el problema de encima. El objetivo de este gobierno es bajar el salario de los trabajadores", dijo además al referirse a la decisión del Ministerio de Educación de no retomar la Paritaria Nacional Docente.