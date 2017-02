Timerman acude a la Corte contra la causa que inició el fiscal Nisman

El ex canciller Héctor Timerman presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo que habilitó el comienzo de la investigación de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina de Kirchner y otros miembros del gobierno anterior, informaron fuentes judiciales.





Argumentos

Graciana Peñafort, una de las abogadas del ex funcionario, realizó la presentación del recurso de apelación contra el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que a fines del año pasado dispuso que se abra la investigación de la denuncia de Nisman.





En la presentación, el ex canciller considera que no existen nuevos elementos para reabrir una denuncia que no se investigó en razón de que la Cámara Federal la había desestimado, dijeron las fuentes.





El 29 de diciembre de 2016, los jueces de la Sala I de Casación ordenaron investigar los hechos denunciados por el fallecido fiscal que acusó a la ex presidenta, al ex canciller y a otros funcionarios de por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA , en 1994.





El máximo tribunal penal del país revirtió las resoluciones del juez federal Daniel Rafecas y de la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, que habían desestimado en dos oportunidades la denuncia del entonces titular de la UFI-AMIA.





Bajo sospecha

El encargado de investigar el atentado a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994, denunció que el Memorándum de Entendimiento con Irán, firmado en 2013, escondía "un intento de liberar de responsabilidades" a los funcionarios iraníes sindicados como autores de la voladura que provocó 85 muertos y centenares de heridos a cambio de incentivar las relaciones comerciales entre Argentina y la República Islámica.





Ademas de la ex presidenta, Nisman señaló al entonces canciller; al diputado y jefe de La Cámpora, Andrés Cuervo Larroque; a Luis D'Elía y Fernando Esteche; al supuesto agente inorgánico de la ex SIDE Allan Bogado, y al ex juez Héctor Yrimia.





La abogada de Timerman apeló el fallo emitido por los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa que ahora deberán decidir si aceptan al apelación y habilitan la vía solicitada, de lo contrario el ex canciller debería ir "en queja" a la Corte.