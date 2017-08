Suspenso electoral, un género hecho a la medida del riojano más famoso

Aquella seguridad de 1996 sobre este proyecto que jamás se concretó, ni en Argentina ni en ninguna parte, no la tiene ahora el ex mandatario nacional para lograr su actual objetivo, por más que sea mucho menos fantasioso.

Hoy Carlos Menem es precandidato en las PASO y puede seguir aspirando a renovar su banca de senador por La Rioja porque la Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente de resolución un planteo en contrario. Superada esa instancia podrá o no participar en las generales de octubre.

El suspenso comenzó el lunes 7, cuando la Cámara Nacional Electoral dejó sin efecto la oficialización de su precandidatura por "falta de idoneidad", basando su resolución en la condena contra el ex presidente en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia.

Esa sentencia fue dictada el 13 de junio de 2013 por Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº3 y fue 7 años de prisión de cumplimiento efectivo. Pero a esa altura Menem ya era senador (lo es desde 2005) y tenía fueros parlamentarios.

El 1 de diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Menem a 4 años y seis meses de prisión por el delito de peculado e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En esa causa también fue condenado su ministro de Economía, Domingo Cavallo, a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación.

La Corte Suprema no contradijo a la Cámara Electoral, pero sostuvo que las boletas que llevan hoy a Menem como candidato son válidas y que luego, antes de las generales, resolverá la cuestión de fondo. Mientras, envió el expediente a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para que se pronuncie, paso previo a la decisión superior.

El comunicado de la Corte, emitido apenas dos horas y media contadas desde el ingreso, dice textualmente: "La Cámara Nacional Electoral, tras dejar sin efecto la oficialización de la precandidatura impugnada, dijo que lo hacía sin perjuicio de la validez de los medios instrumentales hasta aquí aprobados (boletas) y que a esta altura del cronograma electoral no resulte materialmente posible modificar".

"En las condiciones expresadas, queda suficientemente preservada la jurisdicción de esta Corte para dictar –con posterioridad a las elecciones primarias que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto (por hoy)– una sentencia útil que resuelva la cuestión planteada, a la par de no comprometerse la regularidad del acto eleccionario".

El comunicado lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

Cara y cruz de Carlos Saúl

Cara

En las elecciones de 1973 fue electo gobernador de su provincia por primera vez. Adhería en ese entonces al sector del peronismo más combativo y llegó a decir: "La revolución del 25 de Mayo tiene su sentido más profundo en la defensa que harán de ella la Juventud, las FAR y Montoneros. Hay aún muchos conservadores metidos en el Movimiento, en el gobierno nacional y ésta es una lucha a muerte".

Cruz

Carlos Menem dijo sobre la postura de la Cámara Electoral que intentan proscribirlo y se consideró entre "los grandes de la Rioja".





En declaraciones a los medios sostuvo que "no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que me proscriben, ya van varias veces. Y esto además pasó con otros grandes en La Rioja que terminaron muertos, como Facundo Quiroga o el Chacho Peñaloza".





El ex presidente habló con los medios después de un acto de apoyo organizado por el PJ.





Dijo que el fallo "es producto de la ignorancia de algunos jueces que no tienen en cuenta lo que significa trabajar políticamente en el interior y procurar por todos los medios de llevar al peronismo al triunfo".





Además sostuvo que "no creo que la Nación este detrás de estas cuestiones; el Gobierno está para otras cosas, no para perseguir y proscribir a gente que ha trabajado toda la vida por el país, como es mi caso".





También se refirió a las causas en las que figura la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. "Ella tiene otro tipo de problemas. Está ahí en la puerta de su detención. Ojalá no ocurra una cosa así, pero la tienen contra las cuerdas", dijo y agregó que su objetivo es "trabajar incansablemente en la política, a partir de los estudios y de todo lo que le da la posibilidad de crecer a la gente".