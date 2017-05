Sueños Compartidos: procesaron a Hebe de Bonafini, a López y a los hermanos Shoklender

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini ; a su ex colaboradores Sergio y Pablo Schoklender y a ex funcionarios públicos en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la aplicación del programa Sueños Compartidos para la construcción de viviendas sociales.

El magistrado los procesó por el delito de defraudación en contra de la administración pública y sostuvo que fueron responsables del desvío de más de $200 millones que debieron ser aplicados a la construcción de viviendas.

Entre los principales ex funcionarios procesados se encuentran el detenido ex secretario de Obras Públicas, José López , y su ex subsecretario, Abel Fatala, quienes fueron señalados como los responsables de la adjudicación de $700 millones de fondos públicos a la fundación que tenía como apoderados a los Schoklender.