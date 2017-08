Stolbizer respalda a Massa, excepto en el tema del delito juvenil

La precandidata a senadora nacional de 1País y actual diputada del GEN, Margarita Stolbizer , insistió en que no piensa las mismas cosas en todo que su aliado del Frente Renovador, Sergio Massa , y admitió que tiene diferencias como en la baja de imputabilidad de los menores, aunque aseguró que "le debemos a Massa que no se pudo cumplir con el sueño de la Cristina (Fernández de Kirchner) eterna".





"No me fui con Massa y no pienso las mismas cosas que él en todo", aseguró Stolbizer y aclaró: "Yo no cambio lo que soy", al admitir que no participó la semana pasada en las recorridas que realizó Massa con el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, por no estar de acuerdo "con una política penal represiva en un momento en que la Argentina tiene tantas deudas sociales".





En ese sentido, la diputada del GEN y compañera de fórmula del líder del Frente Renovador precisó que no está de acuerdo "con la baja de la edad de imputabilidad" que propone el massismo, al recordar: "No estuve de acuerdo con la campaña de Sergio Massa 2013 sobre el tema del Código Penal. En las cosas que yo no estoy de acuerdo no las voy a votar".





Stolbizer destacó que la agenda de Massa "es la de los trabajadores, de las pymes, de los jubilados: y esa es la agenda del progresismo", y reiteró que con su acercamiento a ese espacio logró potenciar con el líder del Frente Renovador "una agenda social" y ella por su parte le agregó a Massa "una agenda más institucional y de transparencia". Tras rechazar los cuestionamientos de quienes critican a Massa por haber sido jefe de Gabinete K, Stolbizer recordó que "le debemos a Massa que no se pudo cumplir el sueño de la Cristina eterna, si no hubiéramos tenido a Cristina gobernando", por el triunfo de Massa en 2013.