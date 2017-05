La diputada del GEN Margarita Stolbizer le reclamó este lunes a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se presente "ante un fiscal" y denuncie si hay dirigentes políticos que encubren delitos presuntamente cometidos por el exministro Julio De Vido, como dijo públicamente.



"Tiene que presentarse ante un fiscal y contar todo", afirmó Stolbizer, al ser consultada sobre las denuncias de Carrió, quien dijo que hay un fuerte "lobby de toda la clase política" para proteger a e Vido.



En declaraciones a la radio La Red, Stolbizer advirtió: "nadie puede sospechar que yo defiendo al Gobierno, pero no tengo ningún elemento para decir lo que dice Carrió".



"Si lo tuviera, me presentaría ante un fiscal; me parece que no es responsable plantear las cosas de la manera que las planteó Carrió", subrayó.