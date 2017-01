Stolbizer: "Hay que separar a Arribas como se hizo con Juan José Gomez Centurión"

La diputada Margarita Stolbizer (GEN) dijo que "hay que separar a (el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, Gustavo) Arribas como se hizo con (el Director General de Aduanas), Juan José Gómez Centurión", en referencia a las denuncias sobre la supuesta transferencia de casi 600.000 dólares en cinco operaciones a una cuenta del funcionario, provenientes de un operador que pagaba coimas en nombre de la constructora brasileña Odebrecht.



No obstante ayer el ministro de Justicia Germán Garavano, dijo a Télam que "por ahora, estamos simplemente frente a un cúmulo de insinuaciones, y a un hecho en el que se ha brindado una explicación".



Stolbizer afirmó anoche en TN que la denuncia, presentada en la justicia por integrantes del bloque del FpV, "es terriblemente grave por la cercanía de Arribas con (el presidente) Mauricio Macri" y opinó que el mandatario debería ser "el primer interesado en que todo se aclare".



También lo consideró "grave", porque "Odebrecht en Argentina reconoce haber pagado 35 millones de dólares de coima. Ahí hay varias obras: una de las obras es el soterramiento del ferrocarril Sarmiento", afirmó, tras lo cual consideró que "el Presidente debe tener frente a esto una actitud mucho más firme y decir inmediatamente 'lo separo', como hicieron con Juan José Gómez Centurión, de separar a Arribas".



"Es lo que corresponde, es mucho más grave esta situación y además hay una investigación que empieza y puede tener muchas aristas", dijo, y ejemplificó con "no haber denunciado la UIF, esto acá falló, porque haber tenido el alerta y no haberlo llevado a la Justicia es muy complicado".



Además evaluó que se trata de "una trama que va a haber que desenredar, insisto, por la cercanía con el Presidente que era el Jefe de Gobierno para esa época donde también tenían ellos mucho que ver con el soterramiento del Sarmiento y la empresa IECSA, era la empresa líder, y después yo desconozco el motivo por el que IECSA deja de tener el liderazgo y lo tiene Odebrecht".



"Macri debería ser el primer interesado en que estas cuestiones se investiguen para despejar dudas", afirmó la diputada.



Ayer Garavano valoró que Arribas se haya expresado sobre la acusación, ya que el titular de la AFI reconoció haber recibido un pago de Leonardo Meirelles por más de 70.000 dólares por la venta de un inmueble en San Pablo, pero negó las otras cuatro operaciones que se le atribuyen.



"Él ya brindó rápidamente una explicación, seguramente aporte los elementos para dar esa explicación", opinó Garavano, quien no consideró que el jefe de los espías merezca ser separado de su cargo.



"Entiendo que no (debe ser apartado). Después, según como evolucione la cuestión, se verá, es una decisión del presidente", planteó el ministro.



En un artículo publicado por La Nación, se denunció que Meirelles, un cambista condenado en Brasil por el Lava Jato, hizo en septiembre de 2013 cinco transferencias por 594.518 dólares a una cuenta en suiza de Arribas.



La nota puntualiza que esos giros se produjeron un día después de que se revitalizara el contrato de la obra para el soterramiento del tren Sarmiento para Odebrecht.