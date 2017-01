Stolbizer: "Es una medida populista y demagógica"

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, cuestionó la intención del Gobierno de reducir la edad de imputabilidad a 14 años y consideró que es "una medida populista y demagógica".



"La baja de imputabilidad para que un pibe de 14 años vaya preso también es una medida populista y demagógica", sostuvo la diputada nacional.



A través de su cuenta de Twitter, la referente opositora planteó que "hubiera sido bueno que el Presidente (Mauricio Macri) empezara el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos".



En ese sentido, la legisladora se preguntó: "¿Y si prueban con educación igualitaria y de calidad, en lugar de seguir con las cárceles, que son la academia del delito? De ahí no salen mejores".



De esta manera, Stolbizer anticipó su rechazo a la iniciativa oficial de discutir el régimen penal juvenil y reducir dos años la edad de imputabilidad para los delitos graves como homicidio, violaciones o robo con armas, según explicó el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares.



Actualmente, el tema está regido por un decreto-ley del dictador Jorge Rafael Videla firmado en 1980 que establece que "no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad".



"La mejor política frente al delito y las víctimas es tratar de evitarlos. No sirve un Estado que siempre va por detrás. Anticipar para evitar", remarcó la líder del GEN. Al respecto, la diputada nacional indicó que para evitar delitos se requiere "policías profesionales, terminar la corrupción, inteligencia criminal, mapas del delito y eficacia en la prevención".