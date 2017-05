Stolbizer aseguró que no hay "ninguna posibilidad" de una alianza entre Massa y Randazzo

La líder del GEN, Margarita Stolbizer, aseguró este sábado que no hay "ninguna posibilidad" de que su par del Frente Renovador, Sergio Massa, se alíe con el exministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo, ya que resaltó que el tigrense "tiene un proyecto de futuro, mira hacia adelante" y "dejó el kirchnerismo hace muchos años".



"Ninguna posibilidad. Por todo lo que vengo hablando con él, Massa dejó atrás el kirchnerismo hace muchos años", sostuvo la diputada nacional para descartar los rumores sobre un acuerdo electoral entre los dirigentes de extracción peronista.



En diálogo con Radio Mitre, la excandidata presidencial justificó su afirmación al indicar que "Randazzo lo único que plantea es la posibilidad de una competencia con (la expresidenta) Cristina (Kirchner) dispuesto a acompañarla si Cristina le gana la interna. Forma parte de ese pasado que algunos quieren recuperar".



"Massa tiene un proyecto de futuro, mira hacia adelante y considera que el kirchnerismo forma parte de un pasado al que no queremos de ninguna manera volver", destacó la referente opositora, quien ratificó su acercamiento a Massa al manifestar que han "trabajado un año y medio en la construcción de confianza, lo que no significa que el pensamiento sea igual en todo".



Y agregó: "La posibilidad de un peronismo unido es una fantasía que no existe de ninguna manera en la realidad. Hace 15 años que el peronismo no va unido a una elección".



Asimismo, se refirió a la decisión del diputado nacional Facundo Moyano de continuar en el Frente Renovador: "Nadie va a desperdiciar, tirar por la borda lo construido para ir atrás de Randazzo, Cristina y (el exgobernador bonaerense Daniel) Scioli".



Por otra parte, al ser consultada sobre una eventual postulación de la exjefa de Estado, Stolbizer expresó que tiene "dudas" respecto de esa posibilidad.



"Sinceramente, me resisto a creer que esto sea posible. Las complicaciones de ella no son solamente judiciales, sino también políticas. Descreo bastante de las encuestas que hoy intentan posicionarla porque me parece que eso responde a las conveniencias planteadas de quienes fogonean la polarización o la grieta desde los dos lugares, porque el Gobierno también se regodea en sus propias conveniencias electorales cuando por el espanto termina acumulando cada vez que Cristina sale", afirmó.



Y concluyó: "No se la ha visto rodeada de grandes multitudes. No veo a los intendentes demasiado interesados en sacarse fotos. Sus núcleos de confluencia son siempre muy pequeños, muy minúsculos. Sus encuentros cada vez que viene a Buenos Aires son con pequeños sectores. Hay que ver si realmente el grueso del peronismo está dispuesto a volver a darle a una líder que ya salió derrotada y que está investigada judicialmente la posibilidad de que los vuelva a liderar".