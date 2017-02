"Stiuso está detrás de todo esto", aseguró Parrilli

El exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli advirtió esta tarde que detrás del pedido de detención del fiscal federal Guillermo Marijuan en su contra está el exespía Antonio "Jaime" Stiuso.



"Están los servicios de inteligencia operando a full como en las peores épocas. Stiuso está detrás de todo esto, (Marijuan) es uno de los hombres que responden a él, esto me lo dijo él (Stiuso)", subrayó el exfuncionario nacional.



En conferencia de prensa junto al bloque de legisladores del Frente para la Victoria en el Congreso, Parrilli sostuvo que Marijuan "está actuando por pedido de Stiuso después de que suceden los hechos", al referirse a la apelación que hizo el fiscal federal sobre la decisión del juez Ariel Lijo, que lo procesó pero sin prisión preventiva.



"Ni me voy a fugar, ni voy a entorpecer", resaltó el exjefe de la inteligencia nacional. Al ser consultado sobre si cree que puede ir preso, afirmó: "En esta Argentina es capaz de pasar cualquier cosa, pero no le tengo miedo a nada".