Stiuso apuntó a Cristina Kirchner y exfuncionarios: "Si no se olvidan de mí, yo no me olvido de ellos"

El exdirector de Operaciones de la ex Side, Jaime Stiuso, apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner e integrantes de su gobierno, al advertir que si no se "olviden" de él, no se olvidará "de ellos".



"Si no se olvidan de mí, yo no me olvido de ellos", enfatizó Stiuso, al apuntar contra el kirchnerismo en una entrevista que ofreció al diario Clarín.



El exespía insistió en que "Cristina estaba al mando" de una de un sistema de espionaje ilegal que integraba el exjefe del Ejército César Milani, tal como declaró en una causa judicial.



"De hecho, lo terminaron sacando a Milani (fue pasado a retiro en junio de 2015). A Milani lo fueron, no les servía más", explicó.



Stiuso aseguró que cuando efectivos de la Policía bonaerense mataron en al exespía "Lauchón" Viale en 2013 "en realidad me habían ido a buscar a mí".



"Si hubiesen hecho bien la inteligencia yo no estaría hablando acá con vos", agregó, al tiempo que indicó: "me dolió lo del Lauchón Viale.



Como también me dolió lo de Alberto (Nisman). Además, sostuvo: "Cristina tiene una guerra conmigo, yo no tengo una guerra con ella".