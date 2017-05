"Soy socia y parte del gobierno de Cambiemos", reafirmó Carrió

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, reafirmó este miércoles su pertenencia al Gobierno de Cambiemos, al definirse como "socia y parte" de la administración nacional, y destacó su vínculo con el presidente Mauricio Macri, que calificó de "excelente".



"Soy socia y parte del gobierno de Cambiemos y mi relación con Mauricio Macri es excelente", subrayó Carrió en un comunicado oficial de la CC, difundido al mediodía de este miércoles.



Las apreciaciones de Carrió se conocen luego de declaraciones radiales en las que pidió la destitución de Silvia Majdalani, subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a quien le atribuye espionaje en su contra.



"Pido su destitución. Estoy esperando la decisión presidencial, se lo comuniqué al jefe de Gabinete el lunes", dijo por la mañana Carrió a radio Mitre.



"No sé qué voy a hacer si la sigue sosteniendo", y "el Presidente tiene que decidir a quién defiende", fueron otras frases que pronunció la diputada en sus declaraciones radiales.A través de un comunicado de la Coalición Cívica, Carrió ahuyentó versiones de un posible alejamiento suyo de Cambiemos. "Me siento responsable y de ninguna manera hay razones para romper esta coalición", afirmó, y destacó que su "vínculo y el de la Coalición Cívica con el Gobierno no podrán ser alterados por más diferencias que podamos llegar a tener".



La diputada, que es una de las fundadoras de la alianza Cambiemos, junto con Macri y al radical Ernesto Sanz, se reivindicó como parte del Gobierno. "Somos un gobierno abierto y democrático, acá no hay stalinismo como hubo antes. Nunca me sentí tan contenida y escuchada como con este Presidente", señaló.



En el comunicado, la diputada valoró la relación con Macri: "La relación con el Presidente y con el Gobierno es la más sincera que haya tenido jamás en algún espacio político".



Carrió también se refirió a la denuncia penal que presentó el martes contra el ex titular de la Anses Diego Bossio, y los ministros de Economía del kirchnerismo Axel Kicillof y Hernán Lorenzino, por el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. "Es un escándalo que se hayan utilizado fondos públicos para hacer negocios privados", planteó.



La diputada pidió, al denunciar a Bossio, Kicillof y Lorenzino, que se investigue una eventual "administración fraudulenta" del Comité Ejecutivo del FGS en el período 2010-2015, cuando fue creado para administrar las acciones que quedaron en poder del Estado al estatizar las AFJP. Planteó que se habrían perdido en cinco años unos mil millones de pesos.