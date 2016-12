El Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF), condenó a la dirigente social, Milagro Sala, a

tres años de prisión, en suspenso, por encontrarla responsable de instigar un escrache que sufriera el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales en el año 2009.



Asimismo los jueces también resolvieron condenar a los cooperativistas imputados, Graciela López y Ramón Salvatierra, a tres y dos años prisión respectivamente, por hallarlos coautores materiales de daños agravados en el mencionado escrache, sucedido en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy.



En tanto, respecto del delito de amenazas, por el cual también se enjuiciaba a los acusados, el TOF resolvió por unanimidad declarar "extinguida la acción penal por prescripción" y en consecuencia sobreseyó definitivamente a los tres imputados.



Si bien los jueces dejaron en suspenso el cumplimiento de la condena, los representantes del Ministerio Público Fiscal y los abogados defensores solicitaron que sea de cumplimiento condicional.



La lectura integral de la sentencia está prevista para el próximo 3 febrero, fecha en la que las partes conocerán los fundamentos de las resoluciones vertidas por los jueces, Mario Juárez Almaraz (presidente), María Alejandra Cataldi y Fernando Díaz.



Durante la audiencia final, que se inició poco después de las 16, la jefa de la organización Tupac Amaru, haciendo uso de sus palabras finales, se dirigió a los jueces y les reclamó: "no se dejen apretar por el poder político".



"Dicten lo justo, no se dejen apretar por Morales", remarcó.



"Siento mucho dolor por la injusticia que estamos viviendo porque no hemos robado nada, hemos trabajado y hemos dignificado a miles de compañeros" aseguró y sostuvo: "Ese fue nuestro pecado. Sólo queríamos igualdad en un país rico como éste".



Por último, Sala remarcó: "Dignificar a los que menos tienen significó que hoy esté sentada en este sillón".



El primer juicio contra Sala se desarrolló en el fuero federal, con cuatro intensas audiencias por las que pasaron 26 testigos, quienes relataron los hechos sucedidos el 16 de octubre de 2009, cuando el entonces senador nacional, Gerardo Morales, se disponía a brindar una charla sobre el control de los recursos del Estado.



Con una sala colmada de integrantes de la Tupac Amaru, legisladores nacionales, y activistas de Derechos Humanos, Milagro Sala contempló el apoyo de los asistentes, quienes arengaron con cánticos como: "Para Milagro la libertad, para Morales el repudio popular".



Entre las personalidades que acompañaron a la dirigente social en la última audiencia se destacó el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, el diputado nacional Juan Cabandié, el padre Francisco Oliviera y la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos, Lita Boitano, entre otros.