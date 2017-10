Si sigue preso, pasará a estar junto con López, Jaime y Milani

En caso de que de que Julio De Vido finalmente quede detenido en el penal de Ezeiza, pasará a engrosar el listado de ex funcionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo que se encuentran en ese predio.

Están allí el ex secretario de Obras Públicas José López , envuelto en el escándalo de los bolsos con millones de dólares en el convento de general Rodríguez; su ex colega de Transporte Ricardo Jaime, sindicado por la irregular compra de trenes a España y Portugal, y el ex jefe del Ejército Cesar Milani, acusado de delitos de lesa humanidad en la última dictadura.