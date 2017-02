Según Zaffaroni, pudo ser erróneo elegir a Milani en la era K

Buenos Aires. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, se refirió a la detención del teniente general (r) César Milani y admitió que "pudo ser un error la designación de alguien que estaba denunciado, u objetado. El casting a veces falla, no hay nada que hacerle", dijo Zaffaroni en declaraciones a la emisora La Once Diez y consideró que "pudo ser un error la designación de alguien que estaba denunciado, u objetado", concedió.

Para Zaffaroni, es llamativo el momento en el que se produjo la detención del ex jefe del Ejército, investigado en La Rioja por tres desapariciones forzadas durante la última dictadura militar. "No me olvido de que Milani era subteniente en ese momento. Llama poderosamente la atención que avancen con Milani cuando están tratando de retroceder con el resto, y una cortina de humo no viene mal", dijo el ex magistrado. "Me llama la atención el momento. No puedo abrir un juicio, no tengo los elementos para evaluar", completó.

Zaffaroni, una de las personalidades que se ha pronunciado por la liberación de Milagro Sala, se refirió también a la detención de la líder de la Tupac Amaru, de quien dijo que no robó, aunque pudo haber sido "desprolija. Puede que Milagro haya sido desprolija en la administración de fondos, no que se haya robado fondos. Desprolijidad en la administración pudo haber, pudo ser que Milagro haya llevado la cosa con un cuaderno en el que de un lado ponía 'pongo' y del otro 'saco'. Pero eso, en última instancia, sería administración fraudulenta. Debe ser la única que está en prisión preventiva por una administración desordenada", subrayó.

El ex supremo cuestionó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a quien acusó de haber organizado el Poder Judicial local según su conveniencia. "Jujuy es un caso extremo de feudalización del Poder Judicial, se armó un Poder Judicial ad-hoc. Si el Estado de Derecho funcionara, sería motivo de intervención federal".